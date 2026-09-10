Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. 8 человек получили ранения, повреждена инфраструктура пляжа и набережная

9 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. В городе вечером звучали сирены и работала система ПВО.

Пострадали восемь человек. Пять человек доставили в медицинские организации, еще троим оказали помощь на месте. По данным Mash, женщина получила травмы в ресторане «Траттория».

Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной — там начался пожар. На месте работают оперативные и специальные службы.