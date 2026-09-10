Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. 8 человек получили ранения, повреждена инфраструктура пляжа и набережная

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Власти рассказали подробности атаки БЭКов на Сочи

9 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. В городе вечером звучали сирены и работала система ПВО.

Из-за атаки остановили концерт Татьяны Булановой — зрителей эвакуировали.

Атака БПЛА обесточила часть Геленджика:

Пострадали восемь человек. Пять человек доставили в медицинские организации, еще троим оказали помощь на месте. По данным Mash, женщина получила травмы в ресторане «Траттория».

Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной — там начался пожар. На месте работают оперативные и специальные службы.

Как писали Юга.ру, в ночь на 9 сентября Новороссийск подвергся массовой атаке БПЛА. В результате погибли четыре человека (среди них один ребенок), еще 29 жителей получили ранения различной степени тяжести — 17 пострадавших находятся в больнице.

Происшествия СВО Сочи

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