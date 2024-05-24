Глава Адыгеи посетил Карачаево-Черкесию

Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия

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  • Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков © Фото Алексея Гусева
    Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков © Фото Алексея Гусева

24 мая главы Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии обсудили укрепление межрегиональных отношений

На встрече в Черкесске главы трех республик обсудили социально-экономическое взаимодействие и совместные культурно-исторические проекты.

«Недавно мы вместе отметили столетие образования наших регионов — это важная веха для каждой из наших республик. За вековой период мы сумели сохранить и преумножить достижения предыдущих поколений», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Адыгейцы, черкесы и кабардинцы — один народ:

Также глава региона поучаствовал в открытии памятника «Первому учителю» в столице Карачаево-Черкесии. В своем телеграм-канале он поделился кадрами с торжества и поблагодарил всех учителей, воспитателей и наставников за их труд.

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Адыгея адыги (черкесы) Межрегиональное сотрудничество Межрегиональные отношения Мурат Кумпилов политика Экономика

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