Глава Адыгеи посетил Карачаево-Черкесию
24 мая главы Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии обсудили укрепление межрегиональных отношений
На встрече в Черкесске главы трех республик обсудили социально-экономическое взаимодействие и совместные культурно-исторические проекты.
«Недавно мы вместе отметили столетие образования наших регионов — это важная веха для каждой из наших республик. За вековой период мы сумели сохранить и преумножить достижения предыдущих поколений», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Адыгейцы, черкесы и кабардинцы — один народ:
Также глава региона поучаствовал в открытии памятника «Первому учителю» в столице Карачаево-Черкесии. В своем телеграм-канале он поделился кадрами с торжества и поблагодарил всех учителей, воспитателей и наставников за их труд.
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