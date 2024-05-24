Глава Адыгеи посетил Карачаево-Черкесию

На встрече в Черкесске главы трех республик обсудили социально-экономическое взаимодействие и совместные культурно-исторические проекты.

«Недавно мы вместе отметили столетие образования наших регионов — это важная веха для каждой из наших республик. За вековой период мы сумели сохранить и преумножить достижения предыдущих поколений», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.