Кубановедение без пробелов. Краснодарец Виталий Штыбин рассказывает в сети об адыгской истории края

Молодой предприниматель из Краснодара интересовался дольменами, культурой Кавказа — и обнаружил, что мало знаком с черкесской историей края. Изучение адыгов привело его к созданию популярного видеоблога, поездкам по Северному Кавказу и чтению лекций. Виталий рассказал порталу Юга.ру, зачем ему «Заметки о Черкесии», как к блогу относятся историки и казаки, а также зарабатывает ли он на своем увлечении.

Как давно вы выкладываете свои ролики на YouTube? — Полноценно и регулярно с января 2016 года. Уже 158 выпусков. Все на черкесскую тему? — Таких — 150. Их три типа. Мой рассказ (лекция) на 20–30 минут с изображениями. Сначала говорил на определенные темы, о племенах, например. О бесленеевцах, убыхах, бжедугах, темиргоевцах, шапсугах, абазинах, кабардинцах и др. Об исторических личностях. Были ролики и о черкесогаях, ногайцах. Делаю обзоры музеев и специализированных книг по теме. Есть выпуски об отдельных событиях или достопримечательностях — например, Канжальская битва или про башню Адиюх в Хабезе. Езжу часто, созваниваюсь, снимаю на месте, беру интервью. В Нальчике был неоднократно, в Черкесске, в Майкопе, Сочи. Так появились «Заметки о Черкесии». Просмотры выросли, начались обсуждения в комментариях. Разные. Но интерес большой. Даже первые выпуски, снятые на примитивную камеру друга, вызвали реакцию. Я их потом удалил и переснял. Сейчас снимаю в историческом порядке.

Виталий, вопрос, который наверняка задают многие: есть ли у вас адыгские корни? — Нет. Я русский, родился и вырос тут, в городе Белореченске. Материнская линия на Кубани с 30-х годов прошлого века. По отцовской — из Волгограда, он наполовину из немцев Поволжья. Там такая драма была в начале 30-х… голод, выселение, потом тяжелые военные годы, не смогли найти никакой информации о родственниках.

И тогда что сподвигло вас на популяризацию черкесской темы? — В школьное время я сначала интересовался историей народов, древнего мира, мегалитами, дольменами. А дольмены — это в первую очередь Кавказ. Позже я увлекся историей и культурой адыгов (черкесов), стал читать много литературы. В какой-то момент я обнаружил, что некоторые мои знакомые, если не имеют в своем кругу адыгов, представляют их очень отвлеченно, примитивно даже, шаблонами. Какие-то фрагменты культурные, может быть… История Кубани ими воспринимается исключительно как казачья. То есть сначала древнегреческие полисы, а потом — раз! — и тут появились по велению императрицы казаки. Меня этот вакуум сильно задел, возмутил даже. Стал копать информацию. Собирать материалы. Где-то лет семь назад. Прочитал книги о Кавказской войне. Старые документальные, вроде генерала Василия Потто и мемуаров поляка Лапинского, современные художественные — «Громовый гул» Михаила Лохвицкого и «Последний из ушедших» Баграта Шинкубы. Даже по материалам, собранным царскими офицерами, было понятно, какая трагедия происходила несколько десятилетий на этих землях.

Почитаешь иные публикации или форумы, и складывается впечатление, что Кавказская война не закончилась. — Тема до сих пор больная. Вроде бы хорошо исследованная, но всегда были умолчания какие-то. После развала СССР — обострение, всплеск. Кстати, эта тема — «водораздел» Краснодарской исторической школы и Майкопской. Это условные названия, конечно. Но в научной среде серьезные баталии идут.

Читали о претензиях адыгов к учебникам по кубановедению? — Да, и они во многом справедливы. Там есть Горгиппия, Фанагория, скифы, половцы, кочевники, но почти не встречаются адыги. Аборигены упоминаются совсем редко, только в связи с Кавказской войной и с упором на мусульманских деятелей. Непонятно, что миграции из России на Кубань начались только в 60-х годах XIX века. Зато можно решить, что эта территория исключительно казачий край. Но откуда у нас такие названия — Пшиш, Туапсе, Агой, Лоо, Натухаевская и т.п.?

Предположу, что вам «прилетает» и от историков, и от казаков... — По-разному... Сталкиваюсь и со скепсисом, и с высокомерием. Но есть и те, кто понимает, зачем я это делаю. Консультируют, я записываю. Предлагают материалы, публикации. Разъясняют противоречия. И я разными источниками пользуюсь, сравниваю. В своих статьях историки оперируют сложными терминами, излагают академическим языком. А мне нужно донести доходчиво, заинтересовать зрителей. И я знаю, как сделать интересно. Я популяризатор, краеведом себя называю, чтобы людям было хотя бы примерно ясно, чем занимаюсь. Казаки открыто не интересуются. Знаю, что смотрят, иногда коротко благодарят в комментариях за раскрытие темы, конфликтов у нас нет и не было. Как-то ко мне обращались из сочинского казачества, их интересовала тематика появления первых русских поселений в XIX веке на побережье, история Сочи. Я читал, что только губернатор Николай Кондратенко напоминал кубанцам, что они живут на черкесской земле. Кстати, на лекции приходит большинство русских, много недавно переехавших, они самые заинтересованные в местной истории. Вот комментарии под видео иногда бывают очень злые, причем не из нашего региона. Вступаю в диалог. Если попадается тролль, отправляю в черный список. Часто споры возникают по любому поводу, спор ради спора, у каждого свой взгляд на вещи.

Из-за рубежа есть комментарии? — Да, из разных стран. Черкесов же по всему миру разбросало. Особенно много стало откликов после того, как стал снабжать ролики субтитрами на английском. Но это трудоемкий процесс. Отнимает много времени. Обещали помочь с переводом на турецкий и арабский.

Разве все остальное — съемки, поездки, обсуждения, переписка — не требует сил и денег? Вы как-то зарабатываете на блоге? — Нет. Открыли интернет-магазин с книгами и предметами культуры и быта адыгов, но это для поддержания интереса скорее, денег он приносит разве что на покрытие транспортных расходов.

Вы же юрист по образованию? — В этой сфере я уже не работаю, хотя по-прежнему часто приходится практиковать, реальность такая у нас в стране. Несколько лет владел с партнером крупной клининговой компанией, потом разделились, и сейчас продолжаю небольшой бизнес в этой нише. Бросить не могу — это основной заработок. Мне здорово помогает жена. Катерина фотографирует, снимает видео, занимается продвижением в социальных сетях — у нас еще и инстаграм есть, ЖЖ остался, телеграм-канал и канал в «Яндекс.Дзен».

А дальние «командировки»? — В республики меня часто приглашают. Кстати, первый выезд был в Черкесск в апреле 17-го. Пригласил Владимир Пшеноков на презентацию книги про абазинские фамилии в Кабарде. Приехал, а меня в президиум сажают. Там вообще сложно плану следовать — знакомят со всеми, поговорить с каждым надо… Но встречают очень хорошо — жилье, питание, еще и на бензин могут подкинуть. Просто в гости зовут, уже много хороших знакомых. Сложнее с Сочи. Там проживание недешевое и черкесов немного. А по краю и Адыгее я стараюсь управиться за световой день.

В вашем блоге и в пабликах часто обсуждаются топонимы. Вы знаете адыгский? — Сейчас вокруг меня создалось такое крупное сообщество, что любой вопрос идет к специалистам. И я всегда сравниваю три-четыре источника. Переводы с любого языка уже возможны. У меня есть словари, понимаю структуру. Могут быть вариации. Я озвучиваю ряд версий, потому что глубоко не погрузишься, у разных племен могут быть варианты в диалектах. Советуюсь. В Кабарде у меня есть знакомые лингвисты. А вообще, думаю составить что-то вроде публицистического издания «Путешествие из Тамани в Адлер», где о топонимике будет речь идти в том числе, основные версии. Туристам будет интересно, и местным тоже. А то сейчас столько фантазий накручено вокруг названий, еще и в коммерческих целях придумывают. В поездках по краю много интересных находок. С археологами и музейными работниками ищем потерянную Белореченскую церковь XV века, работа бурно идет, много добровольцев, СМИ подключились. Туристы, кто по горам часто ходит, теперь мне присылают все необычные памятники, которые там встречают, и мы вместе ищем авторов памятников, родовые фамилии адыгов, если они к ним относятся. Так что в планах еще много тем для роликов.

Виталий, а почему бы не сделать книгу и о Бжедуг-кале? Так же адыги называли Екатеринодар? — Именно так. Крепость, или город, бжедугов. Казаки пришли в июне 1793-го основывать войсковой град в Карасунский кут не в пустыню, здесь было довольно обжитое место. Владение закубанского мурзы Гаджина Оглу Батыр-Гирея (тюркское имя Хаджимукова Батчерия), тут жили и хозяйствовали черкесы. Сообщалось, что ими даже «хлеба насеяно множество». Никто друг другу «противностей» делать не хотел. Уже потом отношения были разные. Войсковое поселение разрасталось, но было закрытым. Когда Екатеринодар стал открытым городом в 1867 году, предприимчивые люди разных национальностей стали развивать его экономику, заботиться об общем благе. Самые известные и влиятельные адыги конца XIX — начала XX века: Лю Трахов, Батырбий Шарданов, Шеретлуковы, Довлет-Гиреи, Улагаи, черкесогаи Богарсуковы и армяне Тарасовы. Эти очень богатые люди занимались благотворительностью, помогали взрастить адыгскую интеллигенцию. Вот просто метки: необычные дома инженера-путейца Шарданова (Краснодарский художественный музей им. Коваленко) и купцов Богарсуковых (нынешний бизнес-центр «Централь» (ранее «зеленый гастроном»), здание Краснодарского историко-археологического музея им. Фелицына стали визитными карточками Екатеринодара-Краснодара. Сохранилось жилище Лю Трахова на нынешней улице Мира, его дом на Красноармейской — тот, где «Дранки-бар». Интересных историй и судеб много. И про революцию, Гражданскую войну.

Из всех этих фамилий на карте города не отражена ни одна, есть только улица имени Шахан-Гирея Хакурате — первого секретаря Адыгейского обкома ВКП(б)… — Да, в 1967 году переименовали улицу Крестьянскую. Есть несколько мемориальных досок в честь советских деятелей. Хакурате посмертно (!), в 1938-м, сделали «врагом народа», стерли все названия с его именем, уничтожили могилу. И хоть оправдали в 60-х, но полноценно память о нем не вернули, а ведь это человек, чьими усилиями была создана современная Адыгея. Бюст Лю Нохлуховича Трахова установили на его бывшем доме около трех лет назад, и то, кажется, на средства потомков, которые живут и работают в Краснодаре и Майкопе.