Триста лет раздора: что такое Канжальская битва и как она снова стала поводом для конфликта кабардинцев и балкарцев

Историк Виталий Штыбин по просьбе портала Юга.ру рассказывает о Канжальской битве 1708 года и о том, почему спустя 300 лет кабардинский и балкарский народы продолжают ломать копья вокруг нее.

В 2018 году в Кабардино-Балкарии отмечают 310-летие Канжальской битвы. Споры об этом событии идут годы и десятилетия (если не века!), и 18-19 сентября конфликт обострился во время прохождения колонны кабардинских всадников через балкарское село в сторону горы Канжал (единственный удобный путь). По разным данным известно следующее. В колонне должны были проехать 200 всадников. За день до похода правоохранительные органы потребовали, чтобы участники отказались от поездки или шли по горной тропе в обход. В итоге вышло всего 30 человек. В селе им преградили путь машины, люди и кордон полиции с Росгвардией. В итоге произошло межнациональное столкновение, нескольких участников которого задержали. После этого волнения начались уже в Нальчике и Баксане, где общественность потребовала провести разбирательство и наказать виновных. Власти и Международная черкесская ассоциация проигнорировали людей, митинги были разогнаны. У тех, кто не знаком с местной спецификой, конфликт вызвал удивление. Чтобы понять его причины, необходимо разобраться в том, что представляла собой эта битва и что кроется за рамками ее истории. Что известно о Канжальской битве Историки расходятся во мнениях о Канжальской битве. Основная причина этого в отсутствии полномасштабных археологических работ на месте предполагаемого сражения, расхождении в различных источниках относительно ее масштабов и отсутствии упоминания ее в фольклоре самих кабардинцев — в то время как у соседних народов есть, к примеру, песни о ней. Академическая наука в таких ситуациях предпочитает придерживаться мнения, основанного на зарубежных источниках. О битве писали османские авторы Сейид Риза и Мехмет Фундуклу, современники-европейцы Энгельберт Кемпфер, Ксаверио Главани, Иоганн Густав Гербер, Обри де ла Мотрэ, молдавские господари Михайло Раковица и Дмитрий Кантемир, кабардинский князь Татархан Бекмурзович и другие.

По данным источников, битва произошла в 1708 году, когда Кабарда формально находилась в подчинении Крымского ханства. Ханы периодически устраивали нападения на нее с целью сбора дани и захвата пленников. В том году старший кабардинский князь Кургоко Атажукин решил дать отпор крымскому хану Девлет-Гирею. Некоторые кабардинские князья в сложных случаях обращались за помощью к России, но в этот раз Петр Первый был обременен Северной войной и Константинопольским мирным договором 1700 года и не мог оказать помощи. На это и рассчитывали крымские татары.

Поскольку силы были неравны, кабардинцы решили пойти на хитрость. План предложил кабардинский просветитель и поэт Жабаги Казаноко. Хан разбил лагерь при ущелье Канжала. Кабардинцы явились в лагерь, притворились покорными — и татары решили отправить передовой отряд в ущелье, чтобы наказать малочисленных непокорных. В ущелье этот отряд был зажат камнями и расстрелян. К ночи основной кабардинский отряд во главе с князем Атажукиным скрытно подошел к спящему основному лагерю татар и внезапным нападением разбил татарское войско. По версии народного просветителя Шоры Ногмова, в эту ночь кабардинцы привязали к 300 ослам (есть версия и про татарских лошадей) пучки с горящей травой и направили их в лагерь. Обезумевшие животные устроили суматоху и пожар, а кабардинский отряд добивал разбегавшихся татар. Эта версия не очень популярна у кабардинцев, — возможно, поскольку в ней они выглядят менее героическими. Хан Девлет-Гирей бежал, бросив войска и обозы. По разным цифрам, в битве полегло от 5 до 40 тыс. солдат хана, контингент из турецких янычар погиб почти полностью. Османский султан, которому номинально подчинялось Крымское ханство, низложил Девлет-Гирея с престола и сослал на остров Родос.

Почему Канжальская битва до сих пор вызывает конфликты Считается, что именно с этого момента начался процесс завоевания независимости Кабарды от Крымского ханства, хотя нападения крымских татар продолжались и в последующие годы. Более того, считается, что Канжальская битва оказала серьезное влияние на исход битвы Полтавской, так как благодаря ей крымские татары не выступили на помощь Карлу XII — а их отряды могли бы сыграть решающее значение. Самый большой вопрос вызывает численность крымско-татарских войск — скептики насчитывают не более 20 тыс. человек, оптимисты пишут про 60 тыс. Также стоит вопрос о составе войск хана — известно, что немалая их часть состояла из западных закубанских адыгов, подчиненных хану и родственных кабардинцам. Так какое же значение имеет битва кабардинцев с крымскими татарами сегодня? На этот счет есть три точки зрения. Для большинства кабардинцев (и шире — всех адыгов (черкесов), Канжальская битва — символ национального героизма, своего рода кабардинское Куликово поле. Более умеренная их часть относится к битве как к одному из эпизодов феодальной войны, указывая на то, что по обе стороны сражения стояли адыги (черкесы). Третья точка зрения популярна у тюркоязычных балкарцев. Она сводится к одной простой мысли — не было никакой битвы, все это выдумки кабардинцев, которые претендуют на балкарские земли. В качестве аргументов ссылаются на отсутствие упоминания о битве в кабардинском и балкарском фольклоре и балкарских этно-фолк-историков. Ключевой вопрос здесь — земли. Именно в нем кроется суть конфликта.

До покорения и присоединения Кабарды Российской империей в 1820-е годы равнинные и предгорные территории современных Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и даже Ингушетии с Чечней находились под властью кабардинских князей. Соседние народы в большинстве своем платили дань за возможность использования пастбищных земель. Ситуация изменилась после прихода российской власти, которая для сдерживания бывшего противника в лице кабардинской знати запустила проект расселения всех горных соседей на равнинные местности. Запертые до этого в горах, малочисленные осетины, балкарцы и карачаевцы стали расселяться и увеличиваться в числе. Процесс этот продолжается до сих пор. К тому же стороны активно занимаются переписыванием местной истории и топонимики — вплоть до споров о том, кто из них коренной народ. Малоземелье и проблемы со справедливым распределением участков вызывают стычки как населения с властью, так и населения между собой по этническому признаку. Последнее особенно широко распространено ввиду наличия провокаторов с обеих сторон и постоянной «войны за историю». Балкарцы утверждают, что жили вокруг Канжала всегда, кабардинцы это опровергают с привлечением архивных источников 1920-х годов. Кроме того, у балкарцев срабатывает солидарность с родственными им крымскими татарами.