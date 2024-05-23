В Краснодаре запретят ездить на электросамокатах по улице Красной

В департаменте транспорта Краснодара рассказали, что по улице Красной запретят движение на электросамокатах

В Краснодаре по улице Красной запретят движение на электросамокатах. Запрещающие знаки установят в районе Александровского бульвара. Об этом телеканалу «Краснодар» сообщил представитель городского департамента транспорта Роман Мануйлов.

«В ближайшее время мы планируем установить запрещающие движение СИМ знаки по улице Красной, на Александровском бульваре», — рассказал Мануйлов.



По данным СМИ, ранее такие знаки появились на улице Зиповской. Власти Краснодара приняли это решение из-за участившихся аварий с несовершеннолетними.



В феврале 2024 года депутат ЗСК Владислав Граф-Колесник заявил, что использование электросамокатов необходимо запретить во всех локациях Краснодара, где гуляют люди.

Также министерство транспорта РФ подготовило проект приказа, который предусматривает создание дорожной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Если изменения внесут в законодательство, то властям необходимо будет предусматривать зоны и дорожки для движения электросамокатов, а также создавать места для их парковки.

Согласно статистике Минтранса, начиная с 2020 года общее количество СИМ в России увеличилось в пять раз, а число поездок с использованием арендованных электросамокатов выросло в 20 раз.