Водопады, альпаки, горный кемпинг: «Роза Хутор» открывает летний сезон

28 апреля на курорте «Роза Хутор» официально стартует летний сезон

В день открытия сезона курорт устроит акцию «Счастливая кабинка»: посетители канатной дороги «Олимпия» поднимутся на высоту 1100 метров над уровнем моря в компании гидов-аниматоров. Проводники подробно расскажут гостям о пеших тропах и лучших видовых локациях курорта. 28 апреля гостей также ждут аниматоры в Горной Олимпийской деревне, диджеи на «Роза Пик», креативные фотозоны в «Роза Долине» и на Романовом мосту. Какие развлечения заработают в теплое время года, расскажем ниже.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Пешие маршруты, велотропы и кемпинг В этом году курорт откроет 29 пеших троп. Новинкой сезона станет километровая тропа «Путь к альпакам» — от Горной Олимпийской деревни к парку альпак «Пача Мама».

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Тропы будут запускать постепенно (большинство — уже в середине июня) — в зависимости от погодных условий. Первыми в начале мая откроют маршруты Горной Олимпийской деревни: B-one, «Тропа Йети» и «Озерный Траверс». Чуть позже заработают маршруты по природному парку водопадов «Менделиха», где находится самый высокий в горах Сочи водопад — «Золотой» (77 метров). Ожидается, что из-за снежной зимы все 7 водопадов «Менделихи» будут особенно полноводными и живописными. В этом сезоне здесь появится новая навигация и дополнительные зоны отдыха для гостей.

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Руководитель управления активного отдыха и туризма курорта «Роза Хутор» Ольга Падейская отмечает: «Наше главное преимущество — это возможность прокладывать индивидуальные маршруты в горах и получать таким образом каждый раз новые впечатления от горной природы на разных локациях и высотах». Горный кемпинг «Нахазо» начнет действовать с первого июля, как и радиальные тропы вокруг него. Но если позволит погода, кемпинг откроется раньше.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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По словам Ольги Падейской, в этом году впервые запустят прогулочные билеты с уже включенными услугами гида — он расскажет туристам о достопримечательностях курорта на каждой станции его канатных дорог. Помимо пеших троп на «Роза Хутор» действуют и несколько велосипедных маршрутов. Любителям велопрогулок уже в мае планируют предложить выгодный комбинированный тариф «Вело-пасс + прокат электровелосипеда».

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Аттракционы, общение с животными и детские развлечения В летнем сезоне продолжат работать популярные круглогодичные аттракционы — подвесные мосты, высокогорные качели на «Роза Пик» и родельбан в Горной Олимпийской деревне. Интересны для посещения в любое время года парк альпак «Пача Мама» (самый крупный питомник этих животных в России), этно-хутор «Шишин двор», «Хаски-хутор», «Оленья ферма», этнографический комплекс «Моя Россия», где можно познакомиться с культурным и архитектурным многообразием нашей страны, музей археологии. Вновь откроет свои двери Детская Горная академия, где юных гостей научат практическим навыкам выживания в лесу и горах, и семейный веревочный «Йети Парк».

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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Пляж и фестивали «Роза Хутор» снова откроет собственный благоустроенный пляж на черноморском побережье в Имеретинской долине. Добраться туда можно на регулярных шаттлах от отелей.

Самыми яркими культурными событиями обещают стать Фестиваль актуального научного кино «ФАНК уикенд» (25-28 июля) и «Гастрофест» (1-4 августа) — его посвятят традициям национальных кухонь юга России. На курорте также устроят спортивные соревнования: еженедельный летний детский Кубок «Хуторенок», фестиваль трейлраннинга «Роза Вайлд Фест» (5-8 сентября), фестиваль спорта и музыки «Нью Стар уикенд» (19-22 сентября), фестиваль бега «Роза Ран» (10-13 октября), Кубок России по горному бегу вверх (24-26 октября), Чемпионат России по горному бегу (26-28 октября).

Весь летний сезон в концертном зале «Роза Холл» будут выступать популярные артисты и коллективы.

Летний сезон на курорте «Роза Хутор» завершится в начале ноября.