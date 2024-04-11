Вампирша-гуманистка, человек-обезьяна, говорящий кот. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 11 апреля

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 11 апреля (18+)

В черной комедии «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» (18+) режиссер Ариан Луи-Сейз переосмысливает любимые поколением миллениалов «Сумерки». Сюжет разворачивается вокруг Саши, которая, в отличие от своих кровожадных родственников, решила отказаться от убийства людей ради пропитания. Когда разгневанные родители перекрывают поставки крови для дочери, жизнь девушки оказывается под угрозой. Действие криминального триллера «Манкимэн» (18+) происходит в Индии. Жестокие улицы Мумбаи сделали из Кида бойца после смерти родственников. Его жизнь делится на две части. В одной он участвует в подпольных боях за деньги. В другой — работает охранником в элитном ночном клубе для самых богатых и порочных. Но его главная цель — отомстить за смерть матери.

Мелодрама «Я — кот» (16+) рассказывает о 30-летней Фани, у которой не складывается личная жизнь. По какой-то причине девушка представляет себе смерть каждого мужчины, которого считает симпатичным, с которым идет на свидание и на развитие отношений с которым рассчитывает. Всё меняется, когда она знакомится с соседским говорящим котом. Животное не только понимает Фани, но и не прочь за ней приударить. Драма «Джойка» (16+) основана на реальных событиях. Американка Джой Аннабель Уомак, не слушая уговоры семьи и друзей, отправляется в Россию, чтобы получить признание и попасть в элитный мир русского балета.

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У главной героини драмеди «Дождь из мужчин» (18+) Ирис есть всё, о чем только можно мечтать — безупречный муж, две дочери, собственный стоматологический кабинет, большая квартира и верные друзья. Но между супругами уже давно нет прежней страсти, женщину тяготят эти отношения. Незнакомка советует героине завести любовника с помощью мобильного приложения. Стоит Ирис пройти регистрацию, как её тут же начинают звать на свидания молодые, зрелые, брутальные и романтичные поклонники. Действие триллер «Дыши!» (16+) происходит в будущем — где закончился воздух. Выжить удалось немногим — лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах. Там поддерживают жизнь с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Обычная женщина пойдёт на всё, чтобы подарить дочери несколько бесценных глотков воздуха.

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Действие хоррора «Паранормальные явления. Мост призраков» (18+) начинается в 2016 году. Группа студентов решает проверить местную легенду о 13-й ступени и призраке когда-то утонувшей здесь девушки. На следующий день пять искалеченных тел нашли в разных местах кампуса. Ровно четыре года спустя журналисты снимают репортаж и проводят собственное расследование. В триллере «След киллера» (18+) серийный убийца несколько лет держал город в страхе. Полиция Чикаго так и не смогла поймать его. Все забыли о жестоком преступнике. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком. Детективу, который расследовал дело маньяка в Америке, придется отправиться на другой конец света, чтобы, наконец, поймать его.

«Падение империи» (16+) — антиутопический боевик о гражданской войне в США. События разворачиваются в относительно недалеком будущем, а в центре сюжета оказываются не военные, а журналисты. Группа репортеров пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента Америки. В мультфильме «Фея и белый кит» (12+) гигантские млекопитающие стали исчезать, потому что магия волшебниц, использующих мистический танец ветра, начала угасать. Теперь последнего в своем роде кита может спасти лишь юная фея, которая должна спрятать животное от браконьеров. Драма «Собачья жизнь: Друзья навек» (12+) — о семье, в которой наступили непростые времена. На помощь приходит очаровательный щенок по кличке Кола.