Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Мартина Скорсезе
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 22 апреля состоится лекция «Мартин Скорсезе: безумцы, религия и экзистенциализм» (16+)
Скорсезе — один из наиболее важных и влиятельных режиссеров современности. Многие его работы уже сейчас считаются классикой кинематографа. На его счету такие ленты, как «Злые улицы», «Таксист», «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа», «Славные парни», «Мыс страха», «Казино», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых», «Хранитель времени», «Волк с Уолл-стрит» и «Ирландец».
«На лекции обсудим какие темы, помимо гангстеров, волнуют режиссера, как он подходит к монтажу и проследим всю эволюцию его творческого пути», — рассказали организаторы.
Встречу проводит Кира Кац. Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, регистрация по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне Booker.coffee 15 апреля состоится лекция «Йоргос Лантимос: абсурдизм, авангард и индивидуальность». Вместе с Кирой Кац гости поговорят о том, какие темы превалируют в работах режиссера.