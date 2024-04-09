Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Мартина Скорсезе

Скорсезе — один из наиболее важных и влиятельных режиссеров современности. Многие его работы уже сейчас считаются классикой кинематографа. На его счету такие ленты, как «Злые улицы», «Таксист», «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа», «Славные парни», «Мыс страха», «Казино», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых», «Хранитель времени», «Волк с Уолл-стрит» и «Ирландец».

«На лекции обсудим какие темы, помимо гангстеров, волнуют режиссера, как он подходит к монтажу и проследим всю эволюцию его творческого пути», — рассказали организаторы.

Встречу проводит Кира Кац. Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, регистрация по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.