В Краснодаре состоится лекция об истории Уолта Диснея и его студии

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео с YouTube-канала «Zeke [Всё и Вся]»
    © Скриншот видео с YouTube-канала «Zeke [Всё и Вся]»

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 19 апреля состоится лекция «Дисней: история большого пути» (12+)

Вместе с Кирой Кац участники поговорят о том, как мультипликационные фильмы Уолта Диснея изменили киноиндустрию и правда ли, что он бессовестно воровал сюжеты.

Уолтер Дисней — американский художник-мультипликатор, один из основоположников индустрии анимационного кино. Как режиссёр снял 111 фильмов и был продюсером ещё 576 кинофильмов. Выдающиеся заслуги Диснея в области киноискусства отмечены 26 статуэтками «Оскар». Мультимедийная империя The Walt Disney Company — одна из крупнейших в истории развлекательного бизнеса.

Начало в 19:00. Стоимость участия 500 рублей, регистрация по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 22 апреля состоится лекция «Мартин Скорсезе: безумцы, религия и экзистенциализм». Участники обсудят, какие темы, помимо гангстеров, волнуют режиссера, как он подходит к монтажу и проследят всю эволюцию его творческого пути.

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