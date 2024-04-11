В Краснодаре состоится лекция об истории Уолта Диснея и его студии

Вместе с Кирой Кац участники поговорят о том, как мультипликационные фильмы Уолта Диснея изменили киноиндустрию и правда ли, что он бессовестно воровал сюжеты.

Уолтер Дисней — американский художник-мультипликатор, один из основоположников индустрии анимационного кино. Как режиссёр снял 111 фильмов и был продюсером ещё 576 кинофильмов. Выдающиеся заслуги Диснея в области киноискусства отмечены 26 статуэтками «Оскар». Мультимедийная империя The Walt Disney Company — одна из крупнейших в истории развлекательного бизнеса.