В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В сети появился первый тизер-трейлер продолжения «Джокера» (18+)

Лента получила название «Джокер: Безумие на двоих». Оно является отсылкой к синдрому, при котором бредовое состояние разделяют два человека.

Фильм сняли как мюзикл, в нём будет 15 музыкальных номеров, большинство композиций — каверы на уже существующие песни.

Большая часть действия происходит в больнице Аркхэм, где находится Артур Флек. Его лечащим врачом оказывается психиатр Харлин Квинзель. По сюжету девушка влюбляется в пациента и становится его сообщницей — Харли Куинн.

Главные роли сыграли Хоакин Феникс и Леди Гага. Мировая премьера картины запланирована на 4 октября. В России ленту, возможно, покажут в рамках предсеансного обслуживания и под другим названием. 

Как писали Юга.ру, в сети появились фото со съемок сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным в Кисловодске. 

Афиша Кино Кинопрокат

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