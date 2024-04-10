В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

В сети появился первый тизер-трейлер продолжения «Джокера» (18+)

Лента получила название «Джокер: Безумие на двоих». Оно является отсылкой к синдрому, при котором бредовое состояние разделяют два человека.

Фильм сняли как мюзикл, в нём будет 15 музыкальных номеров, большинство композиций — каверы на уже существующие песни.

Большая часть действия происходит в больнице Аркхэм, где находится Артур Флек. Его лечащим врачом оказывается психиатр Харлин Квинзель. По сюжету девушка влюбляется в пациента и становится его сообщницей — Харли Куинн.

Главные роли сыграли Хоакин Феникс и Леди Гага. Мировая премьера картины запланирована на 4 октября. В России ленту, возможно, покажут в рамках предсеансного обслуживания и под другим названием.