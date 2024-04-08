В Краснодаре пройдет показ и обсуждение с психологом и кинокритиком фильма «По Фрейду»

Действие происходит в Лондоне в 1939 году. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд приглашает к себе в гости писателя Клайва Стейплза Льюиса, автора цикла повестей «Хроники Нарнии», чтобы подискутировать на тему существования Бога и поспорить о загадке мироздания. Главные роли в фильме исполнили двукратный лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд («Игра в имитацию», «Аббатство Даунтон»).

После просмотра можно будет обсудить увиденное на экране с кинокритиком Виктором Венгерским и психологом Евой Янг. Начало в 19:00, билеты в продаже.