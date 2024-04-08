В Краснодаре пройдет показ и обсуждение с психологом и кинокритиком фильма «По Фрейду»
В краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» 19 апреля состоится специальный показ драмы «По Фрейду» (18+)
Действие происходит в Лондоне в 1939 году. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд приглашает к себе в гости писателя Клайва Стейплза Льюиса, автора цикла повестей «Хроники Нарнии», чтобы подискутировать на тему существования Бога и поспорить о загадке мироздания. Главные роли в фильме исполнили двукратный лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд («Игра в имитацию», «Аббатство Даунтон»).
После просмотра можно будет обсудить увиденное на экране с кинокритиком Виктором Венгерским и психологом Евой Янг. Начало в 19:00, билеты в продаже.
Как писали Юга.ру, в сети появился трейлер многосерийного психологического триллера «Я знаю, кто тебя убил». События разворачиваются сразу в трех временных пластах: в 1970-х, начале 2000-х и в 2016 году. Главные роли сыграли Алексей Яценко и Юлия Снигирь.