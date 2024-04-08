В сети появился ролик с Тимоти Шаламе, который якобы снимет фильм о Калмыкии

В сети обсуждают видео, на котором Тимоти Шаламе якобы говорит о планах снять кино про Калмыкию (18+)

По его словам, во время подготовки к съемкам второй части «Дюны» Зендея посоветовала актеру поискать атмосферные места для вдохновения.

«Изучая рандомные пейзажи степей и полупустынь, я как будто вновь очутился на съемочной площадке первой части. Но если наш фильм — это пост-апокалипсис и выживание, то эти места наполнены духом великого народа. Я хочу показать все эти потрясающие степи и полупустыни. Познакомить с гордым народом калмыков», — говорится в нарезке.

Он добавил, что хочет дебютировать как режиссер документального фильма. Сейчас он собирает съемочную команду, чтобы отправится в Калмыкию.

На самом деле, Тимоти Шаламе пока не собирается ничего снимать о Калмыкии. Видео — реклама международной выставки-форума «Россия».