В сети появился ролик с Тимоти Шаламе, который якобы снимет фильм о Калмыкии

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В сети обсуждают видео, на котором Тимоти Шаламе якобы говорит о планах снять кино про Калмыкию (18+)

По его словам, во время подготовки к съемкам второй части «Дюны» Зендея посоветовала актеру поискать атмосферные места для вдохновения.

«Изучая рандомные пейзажи степей и полупустынь, я как будто вновь очутился на съемочной площадке первой части. Но если наш фильм — это пост-апокалипсис и выживание, то эти места наполнены духом великого народа. Я хочу показать все эти потрясающие степи и полупустыни. Познакомить с гордым народом калмыков», — говорится в нарезке.

Он добавил, что хочет дебютировать как режиссер документального фильма. Сейчас он собирает съемочную команду, чтобы отправится в Калмыкию.

На самом деле, Тимоти Шаламе пока не собирается ничего снимать о Калмыкии. Видео — реклама международной выставки-форума «Россия».

Как писали Юга.ру, киностудия Legendary дала зелёный свет третьей части «Дюны». Продолжение одобрили спустя месяц после выхода второй части. Режиссёр и автор первых двух картин Дени Вильнев уже работает над новым фильмом о последствиях ядерной войны. 

Афиша Кино Кинопрокат

Новости

В Краснодаре улица Чапаева снова станет пешеходной
В Краснодарском крае в начале рабочей недели прогнозируют заморозки
В сети появился ролик с Тимоти Шаламе, который якобы снимет фильм о Калмыкии
ФК «Кубань» проиграл новороссийскому «Черноморцу»
Погода в Краснодарском крае: будет ветрено и без осадков
Еще одна авиакомпания запустила прямые рейсы из Сочи в Дубай

Лента новостей

Запузырить и подружить
4 апреля, 14:01
Запузырить и подружить
Репортаж из больницы Краснодара, где работает медицинский клоун
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
2 апреля, 15:28
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
Показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс
4 апреля, 11:32
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс

Реклама на сайте