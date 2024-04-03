Концерт Анны Асти в Краснодаре перенесли на сентябрь

Российская певица Анна Асти анонсировала перенос своего концерта в Краснодаре на сентябрь 2024 года

Концерт отечественной певицы в Краснодаре перенесли с 13 марта на 10 сентября. Об этом написала Анна Асти в своем телеграм-канале.

По ее словам, это самая ближайшая свободная дата у площадки («Баскет-холл»). Билеты на концерт остаются действительны.

Актуальную информацию о туре Аннны Асти можно найти на сайте.



Напомним, что в феврале 2024 года СМИ сообщали об отмене концерта Анны Асти в краснодарском «Баскет-холле». В декабре 2023 года артистка участвовала в так называемой «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». После нее многие гости мероприятия столкнулись с отменой концертов и другими ограничениями.