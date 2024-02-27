СМИ: в Краснодаре отменили концерт Анны Асти
Информацию об отмене концерта Анны Асти подтвердили представители «Баскет-холла»
Как пишут СМИ, в Краснодаре не состоится концерт популярной певицы Анны Дзюбы, известной под псевдонимом Анна Asti. Он должен был пройти 13 марта в «Баскет-холле». Об отмене представители спортивной арены рассказали порталу 93.RU. Концерт на другую дату не переносили.
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По данным на 27 февраля, билеты на официальном сайте раскуплены, но об отмене или переносе также не сообщается. Сама Анна не комментировала происходящее в соцсетях. Стоимость билетов составляла 2500–7500 рублей.
Напомним, что Анна Асти участвовала в так называемой «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». После нее многие гости мероприятия столкнулись с отменой концертов и другими ограничениями.
Ранее Юга.ру писали об отмене концертов различных исполнителей в Краснодарском крае. В список запрещенных артистов попали Ани Лорак, Инстасамка, Валерий Меладзе, а также рок-группа «Би-2».