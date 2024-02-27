СМИ: в Краснодаре отменили концерт Анны Асти

Как пишут СМИ, в Краснодаре не состоится концерт популярной певицы Анны Дзюбы, известной под псевдонимом Анна Asti. Он должен был пройти 13 марта в «Баскет-холле». Об отмене представители спортивной арены рассказали порталу 93.RU. Концерт на другую дату не переносили.

По данным на 27 февраля, билеты на официальном сайте раскуплены, но об отмене или переносе также не сообщается. Сама Анна не комментировала происходящее в соцсетях. Стоимость билетов составляла 2500–7500 рублей.



Напомним, что Анна Асти участвовала в так называемой «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». После нее многие гости мероприятия столкнулись с отменой концертов и другими ограничениями.