В Краснодаре снесли особняк Ахеджака стоимостью 300 млн рублей
Главное здание особняка Ахеджака почти полностью разобрали, остался лишь фундамент
Наследница экс-замгубернатора Кубани Мурата Ахеджака Луиза снесла дом, который еще недавно был главным объектом её спора с городской мэрией. На объекте продолжает работать строительная техника.
Напомним, известная в Краснодаре «дача Ахеджака» — это участок площадью почти 17 тыс. кв. метров между рекой и тропой здоровья. В 2007 году ООО «Инвест-Юг», принадлежащее Казбеку Ахеджаку, отцу экс вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака, получило разрешение на застройку территории с целью возведения гостинично-административного комплекса «Берег». Экспертный межведомственный инвестиционный совет Краснодарского края во главе с вице-губернатором Александром Ремезковым согласовал.
Осенью 2009 года Счетная палата при проведении проверки установила, что земельный участок передали в аренду с нарушениями. В 2011-м власти Краснодара отдали территории в собственность Ахеджаку-старшему, а после он переписал участок своей внучке — Луизе. Последняя начала судиться с властями. Она требовала, чтобы мэрия выкупила у нее участок, потому что из-за нового законодательства наследница не может продолжать строительство.
В октябре 2022 года Ленинский районный суд Краснодара присудил ей 304 млн рублей. А в феврале 2023-го администрация города обжаловала решение и выиграла дело. В итоге город не должен выкупать у нее особняк.
Как писали Юга.ру, на набережной в Краснодаре сделают новую зеленую зону. Её обустроят в обход уже снесенного особняка Ахеджака. Зона появится между парком им. 30-летия Победы и Тропой здоровья.