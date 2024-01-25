В Краснодаре снесли особняк Ахеджака стоимостью 300 млн рублей

Наследница экс-замгубернатора Кубани Мурата Ахеджака Луиза снесла дом, который еще недавно был главным объектом её спора с городской мэрией. На объекте продолжает работать строительная техника.

Напомним, известная в Краснодаре «дача Ахеджака» — это участок площадью почти 17 тыс. кв. метров между рекой и тропой здоровья. В 2007 году ООО «Инвест-Юг», принадлежащее Казбеку Ахеджаку, отцу экс вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака, получило разрешение на застройку территории с целью возведения гостинично-административного комплекса «Берег». Экспертный межведомственный инвестиционный совет Краснодарского края во главе с вице-губернатором Александром Ремезковым согласовал.