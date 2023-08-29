Суд отказал Луизе Ахеджак во взыскании 304 млн рублей с краснодарской администрации

Краснодарский краевой суд не стал удовлетворять иск Луизы Ахеджак к администрации краевой столицы

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда повторно рассмотрела апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Краснодара. Ранее там удовлетворили иск Луизы Ахеджак о взыскании 304 млн рублей с мэрии краевой столицы.

Но краснодарских властей не устроило такое решение и они подали апелляцию в краевой суд.Там решение Ленинского суда отменили. Тогда Ахеджак решила обратиться в Четвертый кассационный суд, где отменили решение краевого суда и отправили дело на пересмотр.

«Повторно рассмотрев апелляционную жалобу, судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда её удовлетворила. В исковых требованиях Луизе Ахеджах отказано», — сказали в пресс-службе краевого суда.

Напомним, осенью 2022 года дочь покойного вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака Луиза Ахеджак решила взыскать 304 млн рублей с администрации Краснодара. Эта сумма — компенсация убытков, которые понесла семья Ахеджак при строительстве на берегу Кубани.

На участке планировали строить «Комплекс жилых домов». Разрешение на это выдал департамент архитектуры и градостроительства Краснодара. Но потом вид разрешенного использования участка изменили с гостинично-административного на индивидуально-жилищное.