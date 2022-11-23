Суд обязал администрацию Краснодара выплатить 304 млн рублей дочери Ахеджака. Мэрия обжаловала решение

Ленинский суд Краснодара удовлетворил иск Луизы Ахеджак о взыскании с городской мэрии 304 млн рублей. Эта сумма — компенсация убытков, которые понесла семья покойного вице-губернатора при строительстве на берегу Кубани. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Участок с кадастровым номером 23:43:0208042:1046, на котором находится недостроенный особняк, принадлежит Луизе Ахеджак с августа 2021 года. До этого он находился в собственности ООО «Инвест Юг», владельцем которого является Казбек Ахеджак — отец покойного вице-губернатора.

Компания планировала построить там «Комплекс жилых домов» и получила на это разрешение от департамента архитектуры и градостроительства Краснодара. Но в 2009 году вид разрешенного использования участка изменили с гостинично-административного на индивидуально-жилищное.

В 2007 году ООО «Инвест-Юг» получило разрешение на застройку части территории парка 30-летия Победы с целью возведения гостинично-административного комплекса «Берег». Соответствующий проект был согласован Экспертным межведомственным инвестиционным советом Краснодарского края во главе с вице-губернатором Александром Ремезковым. Как установила Счетная палата РФ, ООО «Инвест-Юг» не предоставил не только соответствующее письмо-заявление и заключение независимой экспертизы по бизнес-плану проекту, но и сам бизнес-план в должном объеме. В ноябре 2007 года было принято решение о предоставлении ООО «Инвест-Юг» в аренду без торгов земельного участка, находящегося в государственной собственности. Осенью 2009 года Счетная палата при проведении проверки установила, что земельный участок передали в аренду с нарушениями.

После получения участка в собственность Луиза Ахеджак обратилась в мэрию Краснодара за разрешением на реконструкцию объекта. Но власти города отказали. Дело в том, что участок полностью находится в границах зоны санитарной охраны Кировского водозабора. Кроме того, это водоохранная зона реки Кубани и территория возможного катастрофического затопления.

Ахеджак посчитала, что мэрия не предприняла меры для устранения нарушений, когда выдавала разрешение на строительство. Теперь женщина не может реконструировать комплекс и несет значительные убытки. Поэтому она хотела передать участок в муниципальную собственность и получить компенсацию.

Представитель мэрии на судебном заседании просил отказать в удовлетворении требований Ахеджак и заявил, что в споре нет причинно-следственной связи между действиями администрации и «возможными убытками истца».

«При этом, никто не лишал истца использовать земельный участок и объекты капитального строительства, расположенные на нем в существующем виде, в соответствии с их целевым назначением», — говорится в решении.

Судья Гавловский не согласился с администрацией и обязал её выплатить 304 млн рублей. Мэрия с таким решением не согласилась и обжаловала решение в краевом суде.

Ранее Юга.ру писали, что этот участок хотели продать в 2015 году за 450 млн рублей. Этим занималась риелторская компания.