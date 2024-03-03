Власти Краснодара хотят передать РПЦ землю на Затоне, которую изъяли у Луизы Ахеджак

РПЦ попросила администрацию Краснодара передать для религиозных обрядов землю под «усадьбой Ахеджака»

Екатеринодарская и Кубанская епархия Русской Православной Церкви обратилась в краснодарскую комиссию по землепользованию и попросила разрешить использовать земли улице Береговой, 150 для осуществления религиозных обрядов. Документ опубликовали на сайте мэрии города.

Отмечается, что согласно генплану, один из видов пользования землей — «осуществление религиозных обрядов».

Общественные слушания по вопросу передачи земли пройдут 13 марта.

Ранее Юга.ру рассказывали, что участок с недостроенным особняком на Затоне с августа 2021 года принадлежал Луизе Ахеджак — дочери покойного вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака.

Осенью 2022 года она решила взыскать 304 млн рублей с администрации Краснодара. Эта сумма — компенсация убытков, которые понесла семья Ахеджак при строительстве на берегу Кубани.

Но Краснодарский краевой суд не стал удовлетворять иск Луизы Ахеджак к администрации краевой столицы.