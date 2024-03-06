ФК «Краснодар» переподписал контракт с Олакунле Олусегуном

ФК «Краснодар» сообщил о продлении договора с Олакунле Олусегуном

В пресс-службе футбольного клуба 5 марта сообщили, что срок действия предыдущего соглашения с Олакунле Олусегуном истекал 30 июня 2026 года. В новом контракте стоит дата 30 июня 2028 года.

Олусегун играет за «Краснодар» с 2022 года. На его счету 62 матча, 9 голов и 6 результативных передач, добавили в ФК.

Напомним, в 2023 году СМИ писали, что Олакунле Олусегун может перейти в зарубежный клуб. Агент футболиста сообщал об интересе со стороны французских команд. Подробнее можно прочитать по ссылке.

В 2022 году Олакунле Олусегун стал 10-м в списке лучших левых вингеров Международного центра спортивных исследований (CIES). Кто еще оказался в топе рейтинга, Юга.ру писали здесь.