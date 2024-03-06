ФК «Краснодар» переподписал контракт с Олакунле Олусегуном

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФК «Краснодар» сообщил о продлении договора с Олакунле Олусегуном

В пресс-службе футбольного клуба 5 марта сообщили, что срок действия предыдущего соглашения с Олакунле Олусегуном истекал 30 июня 2026 года. В новом контракте стоит дата 30 июня 2028 года.

Олусегун играет за «Краснодар» с 2022 года. На его счету 62 матча, 9 голов и 6 результативных передач, добавили в ФК.

Напомним, в 2023 году СМИ писали, что Олакунле Олусегун может перейти в зарубежный клуб. Агент футболиста сообщал об интересе со стороны французских команд. Подробнее можно прочитать по ссылке.

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В январе 2024 года быки приобрели полузащитника мексиканского клуба Кевина Кастаньо. В феврале футбольный клуб «Краснодар» также подписал соглашение о трансфере бразильца Виктора Са.

ФК «Краснодар» Футбол

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