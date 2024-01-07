ФК «Краснодар» купили полузащитника мексиканского клуба Кевина Кастаньо за 7 млн евро

Пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что клуб оформил трансфер нового игрока — Кевина Кастаньо. 23-летний опорный полузащитник подпишет контракт с командой на сборе в Дубае.

По данным портала Transfermarkt, футболиста купили за 7,3 млн евро. Трудовой контракт с ним подпишут на три года.

Кевин Кастаньо является воспитанником клуба «Агилас Дорадас», за который выступал до лета 2023 года. Также он играл за сборную Колумбии. На его счету семь матчей в составе команды.

А прошлым летом футболист подписал контракт с мексиканским «Крус Асулем». За полгода он отыграл за клуб 15 матчей и сделал одну результативную передачу.

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