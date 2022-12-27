Трое футболистов «Краснодара» попали в список самых перспективных игроков мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг из 200 самых перспективных футболистов — 10 лучших в 20 категориях.

В список попали игроки, родившиеся в 2002 году и позднее, накопившие наибольший опыт в официальных играх в 2022 году. Учитывалось игровое время, соревновательный уровень матчей и их результат.

В рейтинг попали три футболиста «Краснодара». На шестой позиции среди правых защитников, активно играющих в атаке, расположился Сергей Волков. Ираклий Манелов занял восьмое место среди правых вингеров, ориентированных на удар. А Олакунле Олусегун стал 10-м в списке лучших левых вингеров.

Также стало известно, что защитником «Краснодара» интересуется испанский клуб «Эспаньол». Игрока хотят взять в аренду, но «быки» не намерены отпускать футболиста в зимнее окно, сообщил «РБ спорт». Контракт Рамиреса с Краснодаром действует до 30 июня 2025 года.

Ранее Юга.ру писали, что ФК «Краснодар» ищет нового главного тренера. Им может стать серб Владимир Ивич. Сейчас он тренирует израильский «Маккаби».