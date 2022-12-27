Трое футболистов «Краснодара» попали в список самых перспективных игроков мира

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Защитником «Краснодара» Рамиресом интересуется испанский клуб

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг из 200 самых перспективных футболистов — 10 лучших в 20 категориях. 

В список попали игроки, родившиеся в 2002 году и позднее, накопившие наибольший опыт в официальных играх в 2022 году. Учитывалось игровое время, соревновательный уровень матчей и их результат. 

В рейтинг попали три футболиста «Краснодара». На шестой позиции среди правых защитников, активно играющих в атаке, расположился Сергей Волков. Ираклий Манелов занял восьмое место среди правых вингеров, ориентированных на удар. А Олакунле Олусегун стал 10-м в списке лучших левых вингеров. 

Также стало известно, что защитником «Краснодара» интересуется испанский клуб «Эспаньол». Игрока хотят взять в аренду, но «быки» не намерены отпускать футболиста в зимнее окно, сообщил «РБ спорт». Контракт Рамиреса с Краснодаром действует до 30 июня 2025 года.

Ранее Юга.ру писали, что ФК «Краснодар» ищет нового главного тренера. Им может стать серб Владимир Ивич. Сейчас он тренирует израильский «Маккаби».

Краснодар ФК «Краснодар»

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