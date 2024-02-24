ФК «Краснодар» заработал 4,3 миллиарда за год

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По итогам 2023 года ФК «Краснодар» впервые за недавнее время остался в плюсе, заработав 4,3 миллиарда рублей

Чистая прибыль футбольного клуба «Краснодар» в 2023 году составила 4,3 миллиарда рублей — об этом сообщает 93.RU со ссылкой на данные информационной системы «Контур. Фокус».

При этом в предыдущие годы клуб заканчивал с убытками сопоставимого масштаба: в 2021-м «минус» составил 2,4 миллиарда рублей, в 2022-м — 4,8 миллиарда.

  • Строительство парка у стадиона ФК «Краснодар» © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    Строительство парка у стадиона ФК «Краснодар» © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ранее на этой неделе стало известно, что Краснодарский край лидирует в России по темпам прироста людей, исповедующих здоровый образ жизни, а в минувшее воскресенье баскетболист «Локомотива-Кубань» выиграл титул самого ценного игрока Матча Всех Звезд Единой лиги ВТБ.

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