ФК «Краснодар» заработал 4,3 миллиарда за год
По итогам 2023 года ФК «Краснодар» впервые за недавнее время остался в плюсе, заработав 4,3 миллиарда рублей
Чистая прибыль футбольного клуба «Краснодар» в 2023 году составила 4,3 миллиарда рублей — об этом сообщает 93.RU со ссылкой на данные информационной системы «Контур. Фокус».
При этом в предыдущие годы клуб заканчивал с убытками сопоставимого масштаба: в 2021-м «минус» составил 2,4 миллиарда рублей, в 2022-м — 4,8 миллиарда.
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