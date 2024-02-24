ФК «Краснодар» заработал 4,3 миллиарда за год

По итогам 2023 года ФК «Краснодар» впервые за недавнее время остался в плюсе, заработав 4,3 миллиарда рублей

Чистая прибыль футбольного клуба «Краснодар» в 2023 году составила 4,3 миллиарда рублей — об этом сообщает 93.RU со ссылкой на данные информационной системы «Контур. Фокус».

При этом в предыдущие годы клуб заканчивал с убытками сопоставимого масштаба: в 2021-м «минус» составил 2,4 миллиарда рублей, в 2022-м — 4,8 миллиарда.