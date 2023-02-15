Нападающий «Краснодара» Олусегун может перейти в зарубежный клуб
Агент футболиста сообщил об интересе со стороны французских команд
Крайний нападающий футбольного клуба «Краснодар» Олакунле Олусегун летом может сменить команду. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента игрока.
По информации издания, «быки» готовы рассмотреть предложения по нигерийскому вингеру не раньше летнего трансферного окна. Клуб может отпустить игрока только в случае хорошего финансового предложения. Предварительно называется сумма от 6 до 8 млн евро.
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Ранее Олусегун в интервью рассказал, что в прошлом году мог перейти во французскую «Ниццу». Однако трансфер сорвался, после этого футболист сменил агента. Новый менеджер рассказал об интересе к игроку со стороны клуба «Ланс» из Франции.
Летом 2021 года «Краснодар» арендовал Олусегуна у болгарского «Ботева». Через год «быки» выкупили контракт нигерийца за 1,2 млн евро и подписали с ним четырехлетнее соглашение. Оно рассчитано до 2026 года.
Олусегун забил пять голов в 15 матчах за «Краснодар». Его трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,7 млн евро.
Ранее Юга.ру рассказывали, что ФИФА обязала «Краснодар» заплатить 500 тыс. евро сбежавшему футболисту. Он не сыграл за клуб ни одного официального матча.