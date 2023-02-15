Нападающий «Краснодара» Олусегун может перейти в зарубежный клуб

По информации издания, «быки» готовы рассмотреть предложения по нигерийскому вингеру не раньше летнего трансферного окна. Клуб может отпустить игрока только в случае хорошего финансового предложения. Предварительно называется сумма от 6 до 8 млн евро.

Крайний нападающий футбольного клуба «Краснодар» Олакунле Олусегун летом может сменить команду. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента игрока.

Ранее Олусегун в интервью рассказал, что в прошлом году мог перейти во французскую «Ниццу». Однако трансфер сорвался, после этого футболист сменил агента. Новый менеджер рассказал об интересе к игроку со стороны клуба «Ланс» из Франции.

Летом 2021 года «Краснодар» арендовал Олусегуна у болгарского «Ботева». Через год «быки» выкупили контракт нигерийца за 1,2 млн евро и подписали с ним четырехлетнее соглашение. Оно рассчитано до 2026 года.

Олусегун забил пять голов в 15 матчах за «Краснодар». Его трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,7 млн евро.

Ранее Юга.ру рассказывали, что ФИФА обязала «Краснодар» заплатить 500 тыс. евро сбежавшему футболисту. Он не сыграл за клуб ни одного официального матча.