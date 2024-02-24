Новым игроком ФК «Краснодар» стал 29-летний бразильский нападающий

Краснодарский край

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  • © Скриншот из видеонарезки голов Виктора Са на сайте ФК «Краснодар» https://fckrasnodar.ru
    © Скриншот из видеонарезки голов Виктора Са на сайте ФК «Краснодар» https://fckrasnodar.ru

Футбольный клуб «Краснодар» подписал соглашение о трансфере бразильца Виктора Са

«Краснодар» договорился о трансфере флангового нападающего бразильского клуба «Ботафого», Жоао Виктора Сантоса Са. В марте ему исполнится 30 лет. Игрок подписал контракт до июня 2025 года.

За время своей карьеры Виктор Са играл в составе местного клуба «Примьера Камиза», «Атлетико Жозеэнсе», австрийских клубов «Капфенберг» и ЛАСК, немецкого «Вольфсбурга», «Аль-Джазиры» и «Ботафого» после возвращения в Бразилию.

«Чемпионат» озвучил сумму трансфера — € 1,5 млн. Издание пишет, что клуб проявлял интерес к игроку еще в марте 2021 года, но тогда сделка не состоялась. В тот период Са уехал играть в футбольный клуб Абу-Даби.

Юга.ру писали, что по итогам 2023 года ФК «Краснодар» впервые за недавнее время остался в плюсе, заработав 4,3 миллиарда рублей.

РПЛ ФК «Краснодар» Футбол

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