В Ставропольском крае четыре курортные территории войдут в особую экономическую зону

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов рассказал ТАСС, какие территории войдут в ОЭЗ. Речь идет об инвестиционных площадках Кавказских Минеральных Вод: «Солнечная долина» в Кисловодске, «Капельная балка» в Ессентуках, площадка в районе горы Развалка в Железноводске и территория на западном склоне подножия горы Бештау в Лермонтове.

Общая площадь ОЭЗ составит 857 га. По словам министра, в Кисловодске запланировано создание самой большой инвестиционной площадки — на площади 627 га. На территории реализуют 10 проектов.