В Ставропольском крае четыре курортные территории войдут в особую экономическую зону
Власти Ставрополья рассказали о планах создать особую экономическую зону на КМВ
Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов рассказал ТАСС, какие территории войдут в ОЭЗ. Речь идет об инвестиционных площадках Кавказских Минеральных Вод: «Солнечная долина» в Кисловодске, «Капельная балка» в Ессентуках, площадка в районе горы Развалка в Железноводске и территория на западном склоне подножия горы Бештау в Лермонтове.
Общая площадь ОЭЗ составит 857 га. По словам министра, в Кисловодске запланировано создание самой большой инвестиционной площадки — на площади 627 га. На территории реализуют 10 проектов.
Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:
Как писали Юга.ру, для создания инфраструктуры ОЭЗ в Кисловодске планируют привлечь около 70 млрд частных инвестиций. Новый туристический кластер позволит создать более 12 тысяч новых рабочих мест, заявляли власти региона.
В Ессентуках на территории ОЭЗ запланировали 5 инвестиционных проектов на сумму 18 млрд рублей, в Железноводске — 15 проектов на 150 млрд рублей, еще 15 проектов должны реализовать на территории вблизи Бештау в Лермонтове.
Напомним, в 2024 году в Кисловодске планируют открыть девять отелей за 8 млрд рублей. Также недавно стало известно, что инвестор из Азербайджана вложит около 9 млрд рублей в санатории Железноводска.
Как писали Юга.ру, в мае 2024 года в Ессентуках появится самое высокое в СКФО колесо обозрения.