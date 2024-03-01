В мае в Ессентуках появится самое высокое в СКФО колесо обозрения

Ставропольский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Высота самого большого колеса обозрения на Северном Кавказе достигнет 65 метров

Об открытии аттракциона пресс-служба губернатора Ставропольского края сообщила ТАСС:

«В парке Победы города-курорта Ессентуков собрано и установлено самое большое на Северном Кавказе колесо обозрения высотой 65 метров. В середине марта аттракцион пройдет техническую приемку на соответствие безопасности и качеству. Запустят колесо обозрения к майским праздникам».

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Колесо будет работать круглогодично. Аттракцион включает 24 закрытые кабинки со сплит-системами. Рядом предусмотрена укладка плитки, озеленение, установка кофейни и точки по продаже мороженого. Также в Ессентуках появится игровой тир и карусель для малышей.

Как писали ранее Юга.ру, в Геленджике откроят терренкур. Проект включает четыре километра пешего маршрута, беседки и смотровые площадки. 

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