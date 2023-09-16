В Кисловодске создадут особую экономическую зону «Солнечная долина»

Власти Ставрополья рассказали о планах создать в Кисловодске особую экономическую зону

Губернатор Ставропольского края и замминистра экономического развития России посетили территорию, где планируют создать особую экономическую зону. «Солнечную долину» планируют построить на юго-восточной границе Национального парка «Кисловодский».

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«Мы рассчитываем, что сюда будет направлено порядка 70 миллиардов частных инвестиций , которые позволят создать 10 тысяч новых единиц номерного фонда . Особая экономическая зона — это будущее наших Кавказских Минеральных Вод. Это новые рабочие места, развитие экономики, инженерной инфраструктуры. Сегодня ведем согласование деталей ее создания с Правительством РФ», — рассказал Владимир Владимиров.

Мэр Кисловодска назвал инвестпроект самым масштабным этапом развития города-курорта за последние сто лет. Также, по его мнению, новый туристический кластер позволит создать более 12 тысяч новых рабочих мест.

Особая экономическая зона — ограниченная территория с особым юридическим статусом. Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей.