В Кисловодске создадут особую экономическую зону «Солнечная долина»

Ставропольский край

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  • Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой
    Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой

Власти Ставрополья рассказали о планах создать в Кисловодске особую экономическую зону

Губернатор Ставропольского края и замминистра экономического развития России посетили территорию, где планируют создать особую экономическую зону. «Солнечную долину» планируют построить на юго-восточной границе Национального парка «Кисловодский».

Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:

«Мы рассчитываем, что сюда будет направлено порядка 70 миллиардов частных инвестиций, которые позволят создать 10 тысяч новых единиц номерного фонда. Особая экономическая зона — это будущее наших Кавказских Минеральных Вод. Это новые рабочие места, развитие экономики, инженерной инфраструктуры. Сегодня ведем согласование деталей ее создания с Правительством РФ», — рассказал Владимир Владимиров.

Мэр Кисловодска назвал инвестпроект самым масштабным этапом развития города-курорта за последние сто лет. Также, по его мнению, новый туристический кластер позволит создать более 12 тысяч новых рабочих мест.

Особая экономическая зона — ограниченная территория с особым юридическим статусом. Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей.

Напомним, недавно президент России поручил отреставрировать государственные санатории КМВ с привлечением частных инвестиций.

Владимир Владимиров Кисловодск Министерство экономического развития РФ Экономика

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