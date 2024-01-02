В 2024 году в Кисловодске планируют открыть девять отелей за 8 млрд рублей

Ставропольский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой
    © Фото Марии Карагёзовой

Девять новых санаториев и отелей намерены открыть в Кисловодске в 2024 году

Глава курорта Евгений Моисеев сообщил ТАСС, что инвестиции в строительство составят 8 млрд 260 млн рублей.

«В 2024 году в Кисловодске планируется открытие 9 объектов коллективного размещения граждан. В их числе — апарт-отель «Александр», пансионат «Ленина 24», новый корпус пансионата «Шаляпин», санаторий «Источник», гостиница «Победы 11», отель «Олимп», новый гостевой дом «Санаторий Вилла Арнест», гостиница «Урицкого 14 А» и отель «Агат», — сказал Моисеев.

Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:

По его словам, их общая вместимость составит 1092 места.

«Инвестпроекты в 2024 году будут одними из самых масштабных в развитии Кисловодска. Появятся новые номера гостиничного типа, лечебные процедуры, современные spa-центры, новейшее медицинское оборудование и ресторанный сервис. В новых здравницах будет современный подход к оздоровлению и лечению всех категорий граждан. Вместе с этим новые средства размещения — это расширение сферы обслуживания, создание новых рабочих мест и новых возможностей для заработка», — высказался чиновник.

Как сообщали Юга.ру, в октябре он предложил увеличить курортный сбор в Кисловодске до 200 рублей в сутки.

Инвестиции Кисловодск Курорты и туризм Строительство

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