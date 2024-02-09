Туристы потратили в Краснодарском крае больше 100 млрд рублей за 2023 год — Сбер

Эксперты СберАналитики составили потрет туриста, путешествующего по России

Как показало исследование, за год турпоток в регионы России вырос на 28,6%. Россияне совершили 153 млн поездок, многие в течение года путешествовали по стране неоднократно.

Почти половина (46,8%) турпотока пришлась всего на пять субъектов РФ: Московскую область, Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Больше всего трафик путешественников в прошлом году вырос в регионах Северного Кавказа: Чечне, (106%), Дагестане (89,4%) и Карачаево-Черкесии (69,7%). В 34 регионах количество гостей превысило миллион человек.

По общему объёму потраченных туристами денег лидируют Краснодарский край, Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В каждом из этих регионов туристы в 2023 году израсходовали более 100 млрд рублей. 23% из них — траты на кафе, услуги и развлечения.

14,3% всех поездок россияне совершили в августе, 36,1% — летом. Средняя продолжительность путешествия в 2023 году — 5-6 дней. Дольше (8 дней) туристы отдыхали в северных регионах — Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Портрет туриста, путешествующего по России Чаще всего это женщина (56%) 30–49 лет (51%) со средней зарплатой 75 тыс. рублей. Исследование выявило, что в стране выросло число путешественников с высоким уровнем доходов (свыше 120 тыс. рублей), которое достигло 18%. Чаще всего они путешествуют на Чукотку (46%), в Ненецкий автономный округ (31%) и на Камчатку (29%). Опрос показал, что 60% россиян заранее планируют отпуск и нацелены на путешествие в 2024 году. Подавляющее большинство (90%) собираются совершить поездки внутри страны. Чаще всего планируют поездки в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву, Алтайский край и Крым. В среднем россияне готовы потратить на отдых в 2024 году 126 тыс. рублей. Больше других намерены израсходовать дальневосточники (150 тыс. рублей), а меньше всего — жители Уральского федерального округа (104 тыс. рублей).

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Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников отмечает, что банк активно участвует в развитии инфраструктуры для внутреннего туризма: «В рамках 141-го Постановления Правительства РФ Сбер участвует в финансировании строительства отелей и гостиниц. Это 7 проектов суммарной стоимостью 16 млрд рублей. На рассмотрении еще 25 проектов на 82 млрд рублей практически во всех регионах юга России и СКФО. Малый бизнес тоже очень активно растет. Для нас важен каждый проект: будь то небольшой глэмпинг в Калмыкии или масштабный пятизвездочный комплекс на Черноморском побережье. С учетом роста спроса на внутренний туризм, мы понимаем, что первоочередная задача — это развитие инфраструктуры. Такие проекты есть практически во всех республиках Северного Кавказа. Особенно — на всесезонных туристско-рекреационных курортах Кавказа, в Республике Дагестан и на КавМинВодах. Традиционно много туристических проектов в Краснодарском крае. В 2024 году оцениваю рост портфеля в отрасли ещё на 10-15%. Ведь желание россиян с комфортом отдыхать внутри страны все выше. Об этом говорит и рост пассажиропотока в аэропортах СКФО на 20-25% ежегодно. И те проекты, которые уже запущены, и только формирующиеся реализуем в ближайшие годы».