Краснодар романтичный: секретный бар, купол на крыше и еще 5 мест для нескучных свиданий

Куда сходить на свидание в Краснодаре? Вот семь идей — от кинотеатра на крыше до тайного бара и иммерсивного спектакля в историческом здании.

Панорама Краснодара с высоты 21 этажа Поднимайтесь на прозрачном лифте на последний этаж отеля Marriott, чтобы с высоты рассмотреть куполы Краснодарского цирка и Сенного рынка, реку Кубань, Драмтеатр, улицу Красную, а может и свой дом. Поесть с видом можно в ресторане Pompano — все столики здесь расположены у панорамных окон. Для брони выбирайте предзакатные часы — мягкий солнечный свет и городская иллюминация добавят видам атмосферы.

В ресторане есть свой аквариум с устрицами, камчатскими крабами и морскими ежами и большая барная карта. Лосось с авокадо, поке боулы, брускетты и другая инстаграмная классика в меню тоже найдутся.

Вид на город из ресторана Pompano в отеле Marriott © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Место: ресторан Pompano в отеле Marriott на улице Красной, 120

+7 (918) 998-55-55

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Кинотеатр на крыше Летом здесь можно посмотреть кино на большом экране под открытым небом (14 этаж), а зимой — в теплом помещении с мягкими креслами, при этом насладиться видами на террасе по-прежнему можно. Приходите на кинопоказ (зимой — 500 рублей с человека) или арендуйте пространство (6:00 до 17:00 — 4000 рублей за 2 часа, с 17:00 до 6:00 — 9000 рублей за 3 часа).

Место: площадка «Капитан неба» в отеле Marton на улице Мира, 70.

+7(918) 999-33-66

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Купольный шатер на террасе Еще один вариант свидания на высоте (23 этаж). Внутри сферы — свечи, цветы и сервированный стол. Еду можно принести с собой или заказать с доставкой. Стоимость аренды шатра и террасы в любой день для пары — 2000 рублей в час, после полуночи — 2500 рублей в час. Украшение и сервировка стола — 1000 рублей (сюда входит скатерть, стеклянная посуда, приборы, бокалы, свечи, цветы, ведро для льда и декор).

Кофе и пончики в Японском саду Нельзя просто так взять и проигнорировать новый способ легально и без очереди попасть в Японский сад. На сайте и в телеграм-боте кофейни Kissaten появилась опция «Купить сертификат»: вводите в форму имя, телефон и количество персон, желаемую дату и время — и QR-код с сертификатом приходит вам в WhatsApp. Стоимость — 1500 рублей за одного человека. QR-код начнет действовать за 2,5 часа до указанного времени.

Выбирайте любой столик на втором этаже кофейни Kissaten, чтобы насладиться видом на сад с топиариями (фигурно подстриженными деревьями).

Кофейня Kissaten в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кофейня Kissaten © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кофейня Kissaten в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кофейня Kissaten © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Заведение построили в традициях японских чайных домов — из светлого дерева, с большими окнами и раздвижными дверями, ведущими в сад. Меню лаконичное, в основном готовят японские закуски и десерты: окинавские пончики с топпингами, моти, сэндвичи, суши донаты (суши в форме пончика) и онигири. Для любителей фильтр-кофе привезли необычные сорта: «Бурбон сидра» со вкусом тропических фруктов, клубничного варенья и шоколада; «Колумбия гейша» — тоже тропический спешл, «Карлос Плаза» — с цитрусовыми и цветочными нотами.

Место: Японский сад в парке «Краснодар», улица Разведчика Леонова, 7б.

+7 (928) 038-88-33

Коктейли в камерной обстановке Чтобы найти это место, придется пройти небольшой квест (обещайте не смотреть видеоинструкцию в соцсетях). Уже только этим бар «Детектив, где Вы?» напоминает подпольные заведения времен «сухого закона». Внутри воссоздали атмосферу парижской квартиры 20-х годов XX века: хрустальные люстры, свечи, полумрак и бесчисленное множество напитков. По вечерам живую музыку в этих декорациях из «Великого Гэтсби» играют пианист-композитор Виталий Сумароков (еще 10 лет назад по выходным он вывозил на улицу Красную фортепиано и выступал для горожан) и саксофонист Николай Дубинин. Для еще большего погружения в эстетику спикизи-бара устройте свидание «при всем параде» — здесь костюмы, платья в пол и украшения точно не покажутся неуместными.

Не стесняйтесь расспрашивать официантов о составах напитков и рассказывать о своих предпочтениях — меню очень большое. В аккомпанемент к коктейлям они посоветуют подходящие закуски. Важно: места в секретном баре заканчиваются очень быстро, лучше бронировать столик заранее.

Место: бар «Детектив, где Вы?» на улице Красноармейской, 45. Для брони столика пишите в личные сообщения в VK, Telegram или другие соцсети бара.

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Иммерсивный спектакль в историческом здании В театре «Дом мецената» у вас не получится отсидеться на стульчиках в ряд, вы станете соучастниками событий: актеры могут вовлечь вас в игру или пригласить на разговор. Наблюдая за сюжетом, можно перемещаться по комнатам и рассматривать детали. Единственное условие: не вмешиваться в действия актеров по своей инициативе. Такой вариант понравится тем, кто ищет новый чувственный опыт или пока не готов к свиданию один на один.

Спектакли проходят в исторических зданиях города. Например, 2, 3, 4, 14 и 24 февраля в старинном доме Акритаса на Красной, 64 труппа расскажет историю любви, жизни и смерти «Айседора и Есенин». На спектакле, помимо прочего, гости окажутся на вечеринке 1921 года у художника Якулова, где поэт впервые встретил свою возлюбленную. Стоимость билета — 2000 рублей. Посмотреть полную афишу театра и купить билеты можно на сайте. Локации меняются в зависимости от спектакля.

© Фото Дианы Мангасарян

Гончарная мастерская Если вы сходу представили небезызвестную сцену из «Призрака» и вдохновились, это вам надо. Романтично сидеть за гончарным кругом, как Патрик Суэйзи и Деми Мур, вам помогут в студии «Г.Л.И.Н.А.» на ЗИПе. У вас будет 2,5 часа. Все, что смастерите, можно забрать через две недели (после обжига и сушки). Стоимость свидания — 7000 рублей за пару.