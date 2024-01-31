На нацпроект «Культура» в Адыгее направили 894 млн рублей за 2023 год

Адыгея

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  • Деньги © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поделился итогами реализации нацпроекта «Культура» в республике

В своем телеграм-канале Кумпилов отметил, что выделенные по нацпроекту 894 млн рублей направили на:

  • капремонт четырех сельских домов культуры и конценртного зала «Нальмэс»;
  • реконструкцию двух детских школ искусств (ДШИ);
  • строительство Центра культурного развития в Майкопе;
  • мебель и технику для библиотеки и шести музеев;
  • организацию двух выставок, фестивалей академической музыки и детского творчества, а также культурно-просветительную поездку для 40 лучших учащихся ДШИ и общеобразовательных школ по маршруту «Моя Россия — град Петров».
  • Оснащенная «по модельному стандарту» библиотека © Фото Алексея Гусева
    Оснащенная «по модельному стандарту» библиотека © Фото Алексея Гусева
  • Строительство Центра культурного развития © Фото Алексея Гусева
    Строительство Центра культурного развития © Фото Алексея Гусева

«Для нас важно формировать комфортные и современные условия для занятий творчеством, чтобы все больше жителей вовлекались в культурную жизнь, могли наслаждаться яркими и интересными спектаклями, творческими вечерами, торжественными мероприятиями», — добавил глава Адыгеи.

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Адыгея Бюджет Деньги Культурное наследие Мурат Кумпилов Финансы Экономика

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