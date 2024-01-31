На нацпроект «Культура» в Адыгее направили 894 млн рублей за 2023 год
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поделился итогами реализации нацпроекта «Культура» в республике
В своем телеграм-канале Кумпилов отметил, что выделенные по нацпроекту 894 млн рублей направили на:
- капремонт четырех сельских домов культуры и конценртного зала «Нальмэс»;
- реконструкцию двух детских школ искусств (ДШИ);
- строительство Центра культурного развития в Майкопе;
- мебель и технику для библиотеки и шести музеев;
- организацию двух выставок, фестивалей академической музыки и детского творчества, а также культурно-просветительную поездку для 40 лучших учащихся ДШИ и общеобразовательных школ по маршруту «Моя Россия — град Петров».
«Для нас важно формировать комфортные и современные условия для занятий творчеством, чтобы все больше жителей вовлекались в культурную жизнь, могли наслаждаться яркими и интересными спектаклями, творческими вечерами, торжественными мероприятиями», — добавил глава Адыгеи.
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