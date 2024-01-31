На нацпроект «Культура» в Адыгее направили 894 млн рублей за 2023 год

В своем телеграм-канале Кумпилов отметил, что выделенные по нацпроекту 894 млн рублей направили на:

«Для нас важно формировать комфортные и современные условия для занятий творчеством, чтобы все больше жителей вовлекались в культурную жизнь, могли наслаждаться яркими и интересными спектаклями, творческими вечерами, торжественными мероприятиями», — добавил глава Адыгеи.