Стало известно, когда завершится ремонт в кинотеатре «Болгария» в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Кинотеатр «Болгария», 2022 год © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Кинотеатр «Болгария», 2022 год © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Власти назвали сроки окончания ремонта кинотеатра «Болгария» в Краснодаре

Его планируют завершить в июле 2024 года. Сейчас там обновляют системы электроснабжения, вентиляции, проводят отделочные работы внутренних помещений, цокольного и первого этажей.

В 2000 году кинотеатр «Болгария» в Краснодаре арендовала киносеть «Монитор». В 2017 году власти заговорили о переоборудовании здания под местный КВН, но позже от этой инициативы отказались.

В декабре 2020 года у «Монитора» истек срок аренды помещения. Мэрия Краснодара решила не продлевать договор. Теперь, после реконструкции, там планируют открыть молодежный центр с коворкингом, лаунж-зонами, студией звукозаписи и киноконцертном залом, где смогут выступать команды КВН. На ремонт здания кинотеатра направили более 92 млн рублей.

Ранее в мэрии заявили, что в этом году собираются открыть и кинотеатр «Горизонт», который находится в Комсомольском микрорайоне.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре приостановили реконструкцию «Авроры». Разработкой проектной документации занимались подрядчики из европейских стран, которые теперь не могут выполнять свои обязательства из-за санкций.

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