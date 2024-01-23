Стало известно, когда завершится ремонт в кинотеатре «Болгария» в Краснодаре

Его планируют завершить в июле 2024 года. Сейчас там обновляют системы электроснабжения, вентиляции, проводят отделочные работы внутренних помещений, цокольного и первого этажей.

В 2000 году кинотеатр «Болгария» в Краснодаре арендовала киносеть «Монитор». В 2017 году власти заговорили о переоборудовании здания под местный КВН, но позже от этой инициативы отказались.



В декабре 2020 года у «Монитора» истек срок аренды помещения. Мэрия Краснодара решила не продлевать договор. Теперь, после реконструкции, там планируют открыть молодежный центр с коворкингом, лаунж-зонами, студией звукозаписи и киноконцертном залом, где смогут выступать команды КВН. На ремонт здания кинотеатра направили более 92 млн рублей.

Ранее в мэрии заявили, что в этом году собираются открыть и кинотеатр «Горизонт», который находится в Комсомольском микрорайоне.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре приостановили реконструкцию «Авроры». Разработкой проектной документации занимались подрядчики из европейских стран, которые теперь не могут выполнять свои обязательства из-за санкций.