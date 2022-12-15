Болгарский сериал. Кинотеатр в Краснодаре уже пятый год собираются переделать в молодёжный центр

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил управлению по делам молодежи составить «дорожную карту» по ремонту кинотеатра «Болгария».

Планируется, что в дальнейшем там создадут молодежный Центр событий. Ранее сообщалось, что там хотят сделать коворкинг, лаунж-зону, студию звукозаписи и киноконцертный зал-трансформер, где смогут выступать команды КВН.

До марта 2020 год кинотеатр 20 лет арендовал ООО «Монитор». Весной того же года городские власти подняли вопрос развития молодежных проектов и нехватки помещений для их работы. Тогда в мэрии приняли решение отремонтировать кинотеатр и сделать там молодежный центр. Кроме того, еще в 2017 году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов предлагал передать здание лиге КВН.

К вопросу реконструкции вернулись в 2021 году. Тогда Первышов сказал, что кинотеатр «весь разграбленный» и на нем «нет живого места». А бывший вице-мэр Антон Смертин говорил, что объект находится на консервации, а проект реконструкции уже готов.

После этого в мэрии показали предварительный проект реконструкции. Возле «Болгарии» предлагали сделать площадки для скейтбординга, паркура и воркаута. А на фасад здания начали наносить граффити.

В марте 2022 года в мэрии сообщили, что проект капитального ремонта здания кинотеатра готов и его направят на экспертизу. Вместе с этим планировали благоустроить прилегающую территорию.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре приостановили реконструкцию «Авроры». Разработкой проектной документации занимались подрядчики из европейских стран, которые теперь не могут выполнять свои обязательства из-за санкций.