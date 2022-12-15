Болгарский сериал. Кинотеатр в Краснодаре уже пятый год собираются переделать в молодёжный центр

Краснодарский край

Распечатать

  • Кинотеатр «Болгария», 2022 год © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Кинотеатр «Болгария», 2022 год © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

После реконструкции в здании планируют сделать молодежный центр

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил управлению по делам молодежи составить «дорожную карту» по ремонту кинотеатра «Болгария». 

Планируется, что в дальнейшем там создадут молодежный Центр событий. Ранее сообщалось, что там хотят сделать коворкинг, лаунж-зону, студию звукозаписи и киноконцертный зал-трансформер, где смогут выступать команды КВН. 

До марта 2020 год кинотеатр 20 лет арендовал ООО «Монитор». Весной того же года городские власти подняли вопрос развития молодежных проектов и нехватки помещений для их работы. Тогда в мэрии приняли решение отремонтировать кинотеатр и сделать там молодежный центр. Кроме того, еще в 2017 году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов предлагал передать здание лиге КВН.

К вопросу реконструкции вернулись в 2021 году. Тогда Первышов сказал, что кинотеатр «весь разграбленный» и на нем «нет живого места». А бывший вице-мэр Антон Смертин говорил, что объект находится на консервации, а проект реконструкции уже готов. 

После этого в мэрии показали предварительный проект реконструкции. Возле «Болгарии» предлагали сделать площадки для скейтбординга, паркура и воркаута. А на фасад здания начали наносить граффити. 

В марте 2022 года в мэрии сообщили, что проект капитального ремонта здания кинотеатра готов и его направят на экспертизу. Вместе с этим планировали благоустроить прилегающую территорию.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре приостановили реконструкцию «Авроры». Разработкой проектной документации занимались подрядчики из европейских стран, которые теперь не могут выполнять свои обязательства из-за санкций.

Благоустройство Молодежная политика

Новости

Болгарский сериал. Кинотеатр в Краснодаре уже пятый год собираются переделать в молодёжный центр
Сборы российских кинотеатров упали на 56-70%. Узнали, как дела у краснодарских
В Краснодаре депутаты назвали в честь Жириновского, ДНР и Херсонской области улицы, которых еще нет
В Краснодаре появятся две особо охраняемые природные территории
СМИ: ФК «Краснодар» может расстаться с Джоном Кордобой и купить другого нападающего
Жители посёлка под Новороссийском требуют убрать вышки сотовой связи, расположенные близко к домам и детской площадке

Лента новостей

Реклама на сайте