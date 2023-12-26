Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году

В мэрии Краснодара рассказали о планах на новый год — открыть кинотеатры «Горизонт» и «Болгария»

26 декабря сайт «BFM Кубань» опубликовал интервью с руководительницей управления культуры краснодарской администрации Ириной Удовицкой. Делясь планами на 2024 год, она заявила о намерении продолжить укреплять материально-техническую базу учреждений культуры.

«Мы продолжим ремонтные работы, которые начали в этом году. Очень надеюсь, что уже в следующем году у нас появятся муниципальные кинотеатры. Там, где был когда-то кинотеатр «Горизонт»... Кроме того, у нас сейчас в ремонте кинотеатр «Болгария». Очень надеюсь, что в конце следующего года он тоже примет своих первых зрителей», — сказала Удовицкая.