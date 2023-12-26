Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году
В мэрии Краснодара рассказали о планах на новый год — открыть кинотеатры «Горизонт» и «Болгария»
26 декабря сайт «BFM Кубань» опубликовал интервью с руководительницей управления культуры краснодарской администрации Ириной Удовицкой. Делясь планами на 2024 год, она заявила о намерении продолжить укреплять материально-техническую базу учреждений культуры.
«Мы продолжим ремонтные работы, которые начали в этом году. Очень надеюсь, что уже в следующем году у нас появятся муниципальные кинотеатры. Там, где был когда-то кинотеатр «Горизонт»... Кроме того, у нас сейчас в ремонте кинотеатр «Болгария». Очень надеюсь, что в конце следующего года он тоже примет своих первых зрителей», — сказала Удовицкая.
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Также она рассказала, что муниципальные учреждения культуры подготовили для горожан взамен пышным новогодним праздникам и массовым фейерверкам.
Подводя итоги 2023 года, Удовицкая заострила внимание на конкурсе «Краснодарские выкрутасы». Чиновник отметила его «очень интересное название» и сообщила, что в нем участвовали жители других муниципалитетов края и соседних регионов.
В мае 2023 года мэрия Краснодара сообщила, что проект капремонта в ТРЦ «Новый Горизонт» одобрен госэкпертизой. На ремонт помещений, переданных в муниципальную собственность, выделено 79 млн рублей.