Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году

Краснодарский край

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  • Кинотеатр «Болгария», 2022 год © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Кинотеатр «Болгария», 2022 год © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В мэрии Краснодара рассказали о планах на новый год — открыть кинотеатры «Горизонт» и «Болгария»

26 декабря сайт «BFM Кубань» опубликовал интервью с руководительницей управления культуры краснодарской администрации Ириной Удовицкой. Делясь планами на 2024 год, она заявила о намерении продолжить укреплять материально-техническую базу учреждений культуры.

«Мы продолжим ремонтные работы, которые начали в этом году. Очень надеюсь, что уже в следующем году у нас появятся муниципальные кинотеатры. Там, где был когда-то кинотеатр «Горизонт»... Кроме того, у нас сейчас в ремонте кинотеатр «Болгария». Очень надеюсь, что в конце следующего года он тоже примет своих первых зрителей», — сказала Удовицкая.

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Также она рассказала, что муниципальные учреждения культуры подготовили для горожан взамен пышным новогодним праздникам и массовым фейерверкам.

Подводя итоги 2023 года, Удовицкая заострила внимание на конкурсе «Краснодарские выкрутасы». Чиновник отметила его «очень интересное название» и сообщила, что в нем участвовали жители других муниципалитетов края и соседних регионов.

В мае 2023 года мэрия Краснодара сообщила, что проект капремонта в ТРЦ «Новый Горизонт» одобрен госэкпертизой. На ремонт помещений, переданных в муниципальную собственность, выделено 79 млн рублей.

Капремонт Кинопрокат Краснодар

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