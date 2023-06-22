На ремонт кинотеатра «Болгария» выделили больше 72 млн рублей

На капитальный ремонт здания кинотеатра «Болгария» в Краснодаре выделили 92,2 млн рублей. В мэрии пояснили, что в 2023 году на эти цели предусмотрено 20 млн, на 2024 год — 72,2 млн рублей.

Недавно Юга.ру писали, что, по словам мэра Краснодара Евгения Наумова, для реконструкции уже разработали проектную документацию. В ней значатся кинозал на 400 мест, большая сцена и залы-трансформеры.

Напомним, здание кинотеатра «Болгария» в 2000 году арендовала киносеть «Монитор». В конце 2017 года в мэрии заговорили о его переоборудовании под местный клуб КВН. Но потом от этой идеи отказались. В декабре 2020 года срок аренды истёк и администрация решила не продлевать договор. Теперь в муниципальном здании планируют разместить многофункциональный молодёжный центр.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре приостановили реконструкцию «Авроры». Разработкой проектной документации занимались подрядчики из европейских стран, которые теперь не могут выполнять свои обязательства из-за санкций.