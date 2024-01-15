Власти Краснодарского края планируют переселить из аварийного жилья 987 человек в 2024 году

В 2024 году 987 жителей Кубани планируют переселить из 384 квартир аварийных домов

В 2022 году в Краснодарском крае из аварийного жилья переселили около 700 человек, в 2023 году — более 840. В 2024 году власти планируют расселить 987 жителей 384 квартир. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал пресс-службе администрации региона.

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Переселенным гражданам предоставляют благоустроенное жилье с газовой или электрической плитой и необходимой сантехникой. В Краснодарском крае с 2019 года в новые квартиры из аварийных домов переехали более 3,6 тысяч человек.



