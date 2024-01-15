Власти Краснодарского края планируют переселить из аварийного жилья 987 человек в 2024 году
В 2024 году 987 жителей Кубани планируют переселить из 384 квартир аварийных домов
В 2022 году в Краснодарском крае из аварийного жилья переселили около 700 человек, в 2023 году — более 840. В 2024 году власти планируют расселить 987 жителей 384 квартир. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал пресс-службе администрации региона.
«Горе обычного человека — не горе»:
Переселенным гражданам предоставляют благоустроенное жилье с газовой или электрической плитой и необходимой сантехникой.
В Краснодарском крае с 2019 года в новые квартиры из аварийных домов переехали более 3,6 тысяч человек.
Напомним, что в мае 2023 года в Краснодаре на улице Клинической, 18 взорвался газ. В четвертом подъезде дома сильно повредились несколько квартир. 45 жителей пришлось временно заселить в гостиницы за счет городского бюджета.
В сентябре 2023 года ремонт дома приостановили из-за смены подрядчика, однако власти обещали завершить его еще в августе. В ноябре краснодарские чиновники рассказали, что дом на Клинической полностью восстановят в декабре.
Как писали ранее Юга.ру, в октябре 2023 года в Краснодаре загорелся чердак многоэтажки на улице Ангарской. Состояние электропроводки на мансарде оказалось аварийным, а само строение — незаконным.