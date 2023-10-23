В Краснодаре потушили пожар на мансарде многоэтажного дома

Краснодарский край

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  • © Фото Заиры Залексон, Юга.ру
    © Фото Заиры Залексон, Юга.ру

Вечером 22 октября в Краснодаре пожарные тушили пожар на крыше дома в Музыкальном микрорайоне

Около 18:07 на улице Ангарской в Краснодаре загорелась мансарда многоквартирного дома. Огонь охватит площадь в 200 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Из дома эвакуировали 76 человек, еще одного человека спасли. Он не пострадал. Пожар потушили в 21:53.

От огня пострадали четыре квартиры, уточнили в пресс-службе мэрии города. Жильцы двух из них не смогли вернуться домой. Им предоставили временное жилье.

В мэрии добавили, что специалисты проведут оценку состояния крыши и квартир. Жильцам дома обещают оказать необходимую помощь.

Как писали Юга.ру, сильный пожар в Музыкальном микрорайоне произошел в 2017 году. Тогда загорелась крыша шестиэтажного дома на улице Прокофьева. 

В тот вечер эвакуировали более 500 человек, был один погибший. Прокуратура назвала дом самостроем и организовала проверку. 

Краснодар Музыкальный микрорайон Пожары

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