В Краснодаре потушили пожар на мансарде многоэтажного дома

Вечером 22 октября в Краснодаре пожарные тушили пожар на крыше дома в Музыкальном микрорайоне

Из дома эвакуировали 76 человек, еще одного человека спасли. Он не пострадал. Пожар потушили в 21:53.

Около 18:07 на улице Ангарской в Краснодаре загорелась мансарда многоквартирного дома. Огонь охватит площадь в 200 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

От огня пострадали четыре квартиры, уточнили в пресс-службе мэрии города. Жильцы двух из них не смогли вернуться домой. Им предоставили временное жилье.

В мэрии добавили, что специалисты проведут оценку состояния крыши и квартир. Жильцам дома обещают оказать необходимую помощь.

Как писали Юга.ру, сильный пожар в Музыкальном микрорайоне произошел в 2017 году. Тогда загорелась крыша шестиэтажного дома на улице Прокофьева.

В тот вечер эвакуировали более 500 человек, был один погибший. Прокуратура назвала дом самостроем и организовала проверку.