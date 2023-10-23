Мэрия Краснодара рассказала о причинах пожара на улице Ангарской

Предыстория: В Музыкальном микрорайоне Краснодара вечером 22 октября загорелась мансарда многоквартирного дома на улице Ангарской. Возгорание произошло на площади 200 кв. м. От пожара пострадали четыре квартиры, жильцы целы. В доме обещали проверить состояние крыши и квартир.

23 октября мэрия Краснодара сообщила, что возгорание произошло из-за аварийного состояния электропроводки на чердаке.



По данным администрации Прикубанского округа, этот дом был построен незаконно в 2008 году. По решению суда 100 человек получили право собственности.



Сейчас в подьезде, где случился пожар, установили две тепловые пушки. Эксперты проводят проверку обрудования. Пострадавшие квартиры просушивают.



«У дома будут круглосуточно дежурить спасатели. На данный момент дом отключен от воды и электроэнергии», — рассказал замначальника управления гражданской защиты Анатолий Довгаль.



Как писали ранее Юга.ру, в Северском районе Кубани загорелся лес на площади 9,7 га.