Мэрия Краснодара рассказала о причинах пожара на улице Ангарской

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-dome-po-ul-angarskoy-prosushivayut-postradavshie-posle-pozhara-na-mansarde-kvartiry/
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-dome-po-ul-angarskoy-prosushivayut-postradavshie-posle-pozhara-na-mansarde-kvartiry/

Власти Краснодара сообщили, что пожар в многоэтажке на улице Ангарской произошел из-за сбоя электропроводки на чердаке

Предыстория: В Музыкальном микрорайоне Краснодара вечером 22 октября загорелась мансарда многоквартирного дома на улице Ангарской. Возгорание произошло на площади 200 кв. м. От пожара пострадали четыре квартиры, жильцы целы. В доме обещали проверить состояние крыши и квартир.

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23 октября мэрия Краснодара сообщила, что возгорание произошло из-за аварийного состояния электропроводки на чердаке.

По данным администрации Прикубанского округа, этот дом был построен незаконно в 2008 году. По решению суда 100 человек получили право собственности.

Сейчас в подьезде, где случился пожар, установили две тепловые пушки. Эксперты проводят проверку обрудования. Пострадавшие квартиры просушивают.

«У дома будут круглосуточно дежурить спасатели. На данный момент дом отключен от воды и электроэнергии», — рассказал замначальника управления гражданской защиты Анатолий Довгаль.

Как писали ранее Юга.ру, в Северском районе Кубани загорелся лес на площади 9,7 га.

Краснодар Музыкальный микрорайон Пожары Происшествия

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