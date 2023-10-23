Мэрия Краснодара рассказала о причинах пожара на улице Ангарской
Власти Краснодара сообщили, что пожар в многоэтажке на улице Ангарской произошел из-за сбоя электропроводки на чердаке
Предыстория: В Музыкальном микрорайоне Краснодара вечером 22 октября загорелась мансарда многоквартирного дома на улице Ангарской. Возгорание произошло на площади 200 кв. м. От пожара пострадали четыре квартиры, жильцы целы. В доме обещали проверить состояние крыши и квартир.
23 октября мэрия Краснодара сообщила, что возгорание произошло из-за аварийного состояния электропроводки на чердаке.
По данным администрации Прикубанского округа, этот дом был построен незаконно в 2008 году. По решению суда 100 человек получили право собственности.
Сейчас в подьезде, где случился пожар, установили две тепловые пушки. Эксперты проводят проверку обрудования. Пострадавшие квартиры просушивают.
«У дома будут круглосуточно дежурить спасатели. На данный момент дом отключен от воды и электроэнергии», — рассказал замначальника управления гражданской защиты Анатолий Довгаль.
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