В Краснодаре обсуждают проект метро за 95 млрд рублей. Спросили мнение урбаниста

В Краснодаре предложили построить метро к новому микрорайону. Речь идет о городе в городе — «Новом Краснодаре», про эту территорию Юга.ру писали ранее.

Для доступности нового района с точки зрения транспорта власти рассматривают строительство метро. Об этом редакции Юга.ру рассказал краснодарский урбанист Мирослав Валькович. Он присутствовал на презентации и обсуждении идеи.

«Проекта еще не существует. Как нам сказал главный архитектор Краснодара, самой идее всего два месяца. К администрации обратились концессионеры, которые готовы участвовать в таком проекте.

Метро — это очень дорогостоящее удовольствие. Москве, Санкт-Петербургу и некоторым другим городам повезло, потому что у них была создана большая инфраструктура еще с советских времен, они ее продолжают развивать, у них достаточно компетенции. В новых городах, по примеру Омска, где остановили реализацию проекта, это очень дорого.

95 млрд рублей, которые заявлены, этого не хватит. Я думаю, что сумма гораздо больше с учетом того, что необходимо строить депо, подстанции, огромного количество смежных строений. Но вся проблема в эксплуатации, все это ляжет огромным грузом на бюджет города. Город не потянет эксплуатацию метро», — рассказал урабнист.

По мнению Вальковича, рациональнее заняться развитием трамвайной сети. Урбанист считает, что в Краснодаре инфраструктура трамвая одна из лучших в России. По его словам, КТТУ достаточно компетентно в инженерном плане, и трамвай в городе рентабельный.