В Краснодаре обсуждают проект метро за 95 млрд рублей. Спросили мнение урбаниста

Краснодарский край

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  • Метро © Фото freepik с сайта ru.freepik.com
    Метро © Фото freepik с сайта ru.freepik.com

Юга.ру поговорили с урбанистом о транспортном проекте для «Нового Краснодара». Для развития микрорайона хотят построить метро

В Краснодаре предложили построить метро к новому микрорайону. Речь идет о городе в городе — «Новом Краснодаре», про эту территорию Юга.ру писали ранее.

Для доступности нового района с точки зрения транспорта власти рассматривают строительство метро. Об этом редакции Юга.ру рассказал краснодарский урбанист Мирослав Валькович. Он присутствовал на презентации и обсуждении идеи.

«Проекта еще не существует. Как нам сказал главный архитектор Краснодара, самой идее всего два месяца. К администрации обратились концессионеры, которые готовы участвовать в таком проекте.

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Метро — это очень дорогостоящее удовольствие. Москве, Санкт-Петербургу и некоторым другим городам повезло, потому что у них была создана большая инфраструктура еще с советских времен, они ее продолжают развивать, у них достаточно компетенции. В новых городах, по примеру Омска, где остановили реализацию проекта, это очень дорого.

95 млрд рублей, которые заявлены, этого не хватит. Я думаю, что сумма гораздо больше с учетом того, что необходимо строить депо, подстанции, огромного количество смежных строений. Но вся проблема в эксплуатации, все это ляжет огромным грузом на бюджет города. Город не потянет эксплуатацию метро», — рассказал урабнист.

По мнению Вальковича, рациональнее заняться развитием трамвайной сети. Урбанист считает, что в Краснодаре инфраструктура трамвая одна из лучших в России. По его словам, КТТУ достаточно компетентно в инженерном плане, и трамвай в городе рентабельный.

Городские легенды:

«При обсуждении мы рассказали, что у нас есть готовая инфраструктура с соответствующими компетенциями и возможностями, это железнодорожные пути в городе. Они пронизывают город с севера на юг и с запада на восток, то есть, через весь центр и в том числе через «Новый Краснодар».

Почти три ветки — если с юга брать, в районе аэропорта, потом кольцо, и пошло на тихорецкое направление. Мы предложили актуализировать наземку. Это то же самое метро, но в рамках уже существующих железнодорожных путей», — поделился Валькович.

Делать выводы по проекту, поддерживать или критиковать его еще рано, считает урбанист:

«Мы еще не видели технико-экономического обоснования. Может быть, инвестор предложит некие решения, которые помогут сделать это эффективно и выгодно, но пока мы ничего не видели и ждем, когда проект будет адекватно представлен», — подытожил Валькович.

Напомним, в 2017 году в Краснодаре предложили построить канатное метро. Урбанист Аркадий Гершман объяснял Юга.ру, почему строительство канатной дороги в центре Краснодарского края — плохая идея.

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