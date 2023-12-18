В Адыгее открылся фиджитал-офис Альфа-Банка

В поселке Яблоновском на улице Промышленной, 3/4 заработало отделение Альфа-Банка нового формата

Офис открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Здесь можно оформить бесплатную Альфа-Карту с кэшбэком, кредитную карту с льготным периодом 365 дней, кредиты, вклады, накопительные счета и другие продукты Альфа-Банка. А подобрать оптимальный вариант помогут менеджеры.

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это микс цифровых решений и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет стоек, крупногабаритной техники с проводами и очередей. Офис выглядит как кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами.

Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша: чем удивлял Альфа-Банк на открытии фиджитал-офиса в центре Краснодара

«Еще недавно нашим клиентам приходилось приезжать в офисы Краснодара, а теперь мы ждем всех в новом современном отделении, в котором органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками», — отметил региональный управляющий Альфа-Банком по Краснодарскому краю и республике Адыгея Кирилл Шаталов.

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