В Абинске открылся фиджитал-офис Альфа-Банка

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Краснодарский край

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  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

В Абинске на проспекте Комсомольском, 78 заработало отделение Альфа-Банка нового формата

Офис открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Абинск — 22-й город присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае.

Отделение открылось в непривычном для жителей формате — в нем нет привычных стоек, компьютеров, проводов и электронной очереди. Офис нового поколения напоминает уютное кафе или коворкинг со свободной планировкой. Такой формат работы — фиджитал (от английского physical и digital) — сочетает цифровые технологии с живым общением.

«Еще недавно нашим клиентам приходилось приезжать в офисы Краснодара, а теперь мы ждем всех в новом современном отделении, в котором органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Традиционно для жителей города доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с супер-кэшбэком и кредитная карта на выгодных условиях. Уверен, жители Абинска оценят такой подход и станут клиентами Альфа-Банка», — отметил региональный управляющий Альфа-Банком по Краснодарскому краю Кирилл Шаталов.

  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»
  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Как писали Юга.ру, отделения нового формата также заработали в КраснодареБелореченскеНовокубанскеТимашевскеСлавянске-на-КубаниКропоткинеКурганинске и Крымске.

Абинский район Альфа-Банк Банки Кредитование Финансы Экономика

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