Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Огненный лис»
В краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» 17 мая состоится показ документального фильма «Огненный лис» (6+)
Съемки проходили на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке и продлились 26 месяцев. В центре сюжета оказывается лисенок по кличке Ветер, который родился самым слабым в семье. Но именно ему удалось не только спастись при нападении медведя, но и пережить свою первую зиму и даже построить отношения с Лавой. Но весной грозный противник Ветра вернется на свою привычную территорию.
Сочинец снял фильм о Кавказском заповеднике:
После сеанса увиденное на экране можно будет обсудить с заместителем директора по развитию Кавказского заповедника Ольгой Пеговой. Также в программе розыгрыш призов и выставка детских рисунков «Мир дикой природы». Начало в 19:00.
Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» 24 мая, за неделю до всероссийского старта, покажут хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». Во второй части зрители увидят новых персонажей — на экране появятся Сова и Тигра.