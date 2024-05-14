Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Огненный лис»

Съемки проходили на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке и продлились 26 месяцев. В центре сюжета оказывается лисенок по кличке Ветер, который родился самым слабым в семье. Но именно ему удалось не только спастись при нападении медведя, но и пережить свою первую зиму и даже построить отношения с Лавой. Но весной грозный противник Ветра вернется на свою привычную территорию.

После сеанса увиденное на экране можно будет обсудить с заместителем директора по развитию Кавказского заповедника Ольгой Пеговой. Также в программе розыгрыш призов и выставка детских рисунков «Мир дикой природы». Начало в 19:00.

Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке.