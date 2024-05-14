Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Огненный лис»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Огненный лис» © Скриншот видео с YouTube-канала «Кинокомпания Каропрокат»
    Кадр из трейлера к фильму «Огненный лис» © Скриншот видео с YouTube-канала «Кинокомпания Каропрокат»

В краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» 17 мая состоится показ документального фильма «Огненный лис» (6+)

Съемки проходили на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке и продлились 26 месяцев. В центре сюжета оказывается лисенок по кличке Ветер, который родился самым слабым в семье. Но именно ему удалось не только спастись при нападении медведя, но и пережить свою первую зиму и даже построить отношения с Лавой. Но весной грозный противник Ветра вернется на свою привычную территорию.

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После сеанса увиденное на экране можно будет обсудить с заместителем директора по развитию Кавказского заповедника Ольгой Пеговой. Также в программе розыгрыш призов и выставка детских рисунков «Мир дикой природы». Начало в 19:00.

Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» 24 мая, за неделю до всероссийского старта, покажут хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». Во второй части зрители увидят новых персонажей — на экране появятся Сова и Тигра.

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