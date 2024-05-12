В 2024 году кубанский хутор Аргатов впервые отметил Пасху под звон колоколов

Фонд «Вольное Дело» рассказал Юга.ру, что построил белокаменную звонницу при Свято-Владимирском храме на хуторе Аргатов Усть-Лабинского района. В день ее открытии для прихожан провели концерт и мастер-классы колокольного звона. Над хутором прозвучали праздничные звоны благовеста, архангельских курантов, вальс колоколов и знаменитый московский трезвон. Пасхальный концерт колокольного звона провел звонарь Сергей Медведев — руководитель школы церковных звонарей Иерусалимского храма города Воскресенска. Он отметил, что колокольный звон уникален как диалект или говор — в каждом регионе России он звучит по-своему, отражая характер и культуру жителей. По мнению звонаря, в энергичном и быстром колокольном звоне на Кубани чувствуется вольный казачий дух.

Новая изящная белокаменная колокольня — часть архитектурного ансамбля храма, выстроенная в том же византийском стиле. Звонница обладает богатым набором из двенадцати колоколов, что привлекает поклонников звонарского искусства со всей России. Самый большой из колоколов — благовест, собирающий прихожан на службу — весит 2 тонны и отличается низким звучанием. Гости собрались на открытие звонницы со всего юга России — из Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя и других городов. Во время пасхальной недели звонить в колокола с благословения настоятеля разрешается всем желающим, поэтому многие не только послушали концерт, но и попробовали себя в этом старинном искусстве под руководством звонаря.

© Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

«Колокольный звон — очень древнее мастерство. На Руси им владели почти все, а сегодня такое умение уже редкость. Нужно обязательно возрождать эту традицию, потому что колокольный звон у русских людей в крови. Когда человек звонит в колокола, он чувствует великую радость и становится добрее», — сказал звонарь Медведев.

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Фонд «Вольное Дело» намерен расширять православный центр в Аргатове и построить баптистерий — здание для крещения. Планы касаются и развития звонарского искусства в регионе. «На хуторе теперь можно проводить большие фестивали колокольного звона с участием звонарей, играющих в разных традициях. Возможно, благодаря открытию звонницы, у хутора скоро появится свой собственный — Аргатовский — звон», — сообщила пресс-служба фонда.