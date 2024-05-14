Художница из Тамани представила пять произведений на выставке поп-арта в Иваново

В начале мая в ивановской галерее ArtHub Gallery открылась выставка поп-арта «Возвращение к реальности» (18+)

На полотне «Не отпускает» автор изобразила обнимающихся розового фламинго и розовую пантеру. Их жест указывает на то, как потребление всё больше и больше становится частью жизни, обволакивая нас.

В экспозицию вошли пять произведений таманской художницы Марии Вяльшиной. Работа «Ненасытный» посвящена популяризация обыденности и возведению обычных вещей в культ в социальных сетях.

В работе «Винопард-3» хищник предстаёт в необычном амплуа — эстета и ценителя. Это аллегория на изысканные удовольствия жизни и неожиданные встречи между дикой природой и созданными человеком благами.

Картина «Восьмое Марта» посвящена женскому празднику, «Сиамия» — лету на Таманском полуострове.

«Идеи для картин черпаю из информационного шума — работа журналистом в этом помогает. Не рефлексирую по поводу новостной повестки, беру мысль «в общей массе». Использую легкоузнаваемые мотивы и чистые цвета, чтобы проще было достучаться до каждого сердечка», — рассказала Мария Вяльшина.