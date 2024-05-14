Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по количеству брачных контрактов — аналитики

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Специалисты Федеральной нотариальной палаты по итогам 2023 года отметили рост количества заключенных брачных контрактов на 11%

За 2023 год нотариусы удостоверили 119,4 тыс. договоров. Особенно часто таким образом страхуют риски жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Татарстана. Эти регионы вошли в топ-5 по популярности брачных контрактов среди пар.

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Самую высокую динамику роста зафиксировали в Крыму, Смоленской и Калининградской областях. Дополнительную привлекательность таким договорам добавляет возможность заключать их дистанционно.

В первом квартале 2024 года подписано уже почти 23 тыс. брачных договоров, что превышает показатель аналогичного периода 2023-го, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную нотариальную палату.

Как писали Юга.ру, аналитическая платформа «Если быть точным» показала статистику гендерного неравенства в Краснодарском крае. Согласно приведённым данным, женщины за работу получают на 30% меньше мужчин: 33 тыс. 233 рубля к 45 тыс. 432 рублям. 

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