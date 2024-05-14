В Краснодарском крае ожидается опасный подъем уровня воды в реках

В связи с выпавшими и прогнозируемыми осадками с 14 по 15 мая на реках юго-восточной части бассейна реки Кубань (Мостовской, Лабинский, Курганинский районы) ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.