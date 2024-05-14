В Краснодарском крае ожидается опасный подъем уровня воды в реках
На территории Кубани действует штормовое предупреждение по подъему уровня рек
В связи с выпавшими и прогнозируемыми осадками с 14 по 15 мая на реках юго-восточной части бассейна реки Кубань (Мостовской, Лабинский, Курганинский районы) ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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В связи с этим спасатели рекомендуют:
- оставаться в доме, укрытии;
- в случае отключения освещения или подачи газа выключить все газовые и электрические приборы;
- наблюдать за окружающей обстановкой;
- использовать непромокаемую одежду и обувь;
- уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их;
- покидая жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты.
Ранее Юга.ру рассказывали о погоде в Краснодаре в начале недели. С 14 по 15 мая в регионе возможны дожди.
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