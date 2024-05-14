В Краснодарском крае ожидается опасный подъем уровня воды в реках

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На территории Кубани действует штормовое предупреждение по подъему уровня рек

В связи с выпавшими и прогнозируемыми осадками с 14 по 15 мая на реках юго-восточной части бассейна реки Кубань (Мостовской, Лабинский, Курганинский районы) ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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В связи с этим спасатели рекомендуют:

  • оставаться в доме, укрытии;
  • в случае отключения освещения или подачи газа выключить все газовые и электрические приборы;
  • наблюдать за окружающей обстановкой;
  • использовать непромокаемую одежду и обувь;
  • уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их;
  • покидая жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты.

Ранее Юга.ру рассказывали о погоде в Краснодаре в начале недели. С 14 по 15 мая в регионе возможны дожди.

Краснодар Курганинский район Лабинский район Мостовский район МЧС Погода Река Кубань Штормовые предупреждения

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