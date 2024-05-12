Сочинец снял фильм о Кавказском заповеднике: в нем много гор, неба и дикой природы

К 100-летию Кавказского заповедника уроженец и житель Сочи Юрий Дорош снял 21-минутное видео об «уголке нетронутой, первозданной природы»

28 апреля ютуб-канал sochimountain опубликовал видео Юрия Дороша «Кавказский заповедник — Райский уголок Планеты!!!» Ролик, который длится почти 22 минуты, состоит из живописных горных видов. Большая часть планов снята с коптера. Видео снял и смонтировал действующий член сочинского географического общества, член Союза фотографов РФ, автор нескольких фильмов о дикой природе и Кавказском заповеднике Юрий Дорош. Он рассказал Юга.ру, что материал для фильма он снимал в течение пяти лет, в разрешении 4К. Режиссер отметил, что «фильм создан без участия Кавказского заповедника, своими силами и средствами из любви к нашей уникальной природе. Огромная заслуга заповедника в том, что меня пустили в заповедные, дикие и глухие места снимать горы! Я им за это очень благодарен! Все остальное сделано мной и помощниками самостоятельно».

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Дорош рассказал Юга.ру о создании фильма, которое запомнилось встречами с дикими животными, смытыми палатками и утраченной техникой. «Идея сделать новый фильм о Кавказском заповеднике зародилась давно, но осуществить ее получилось только вот сейчас — как раз к столетию заповедника! Дело в том, что я 15 лет сотрудничал с Кавказским заповедником и имел возможность ходить по самым труднодоступным и высокогорным местам. Скопилось огромное количество различных материалов о заповеднике, и я понял, что вся эта красота не может лежать в компьютере, ее необходимо показать людям, а 100-летие Кавказского заповедника — отличный повод! Не хватало только кадров медведя зимой, надо было найти медведя-шатуна, который не залегает в спячку. И нам повезло: прошлой зимой, мы встретили его высоко в горах над Красной Поляной!

После этого я приступил к монтажу фильма. Материала очень много, нужен был текст, озвучка и музыка, дальше — дело техники и опыта в монтаже. Текст составил, используя свои знания о заповеднике и окружающих горах! Так как я родился и вырос в Сочи, то в горы ходил с детства, поэтому знаю как свои пять пальцев весь Кавказский заповедник вдоль и поперек! Во время съемок было много разных ситуаций и опасных и веселых! Это и встречи с медведем нос к носу, и попадание в пургу зимой, из которой чудом вышли, спустившись в лес. И река смывала палатки, и застревали в снегу по пояс… Много камер и квадрокоптеров разбито о скалы и утоплено, но все это нас только закалило!»