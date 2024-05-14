В Краснодаре выставку «Парадокс города» посвятят суете современного общества

В рамках проекта молодые художники кубанской столицы переосмыслят привычный мир и расскажут о суете современного общества. Представлено более 40 живописных, графических полотен и арт-объектов, созданных группой ArtLumen.

«Художники приглашают каждого задуматься над тем, как техногенный мир влияет на наше мышление и восприятие окружающего мира. Возможно, понимание искусства и красоты должно трансформироваться вместе с человеческими привычками, чтобы отразить современные реалии», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Экспозиция «Парадокс города» будет работать до 29 мая по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.