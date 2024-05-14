В Краснодаре выставку «Парадокс города» посвятят суете современного общества
В Краснодарском краевом выставочном зале 15 мая откроется техногенная экспозиция «Парадокс города» (12+)
В рамках проекта молодые художники кубанской столицы переосмыслят привычный мир и расскажут о суете современного общества. Представлено более 40 живописных, графических полотен и арт-объектов, созданных группой ArtLumen.
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«Художники приглашают каждого задуматься над тем, как техногенный мир влияет на наше мышление и восприятие окружающего мира. Возможно, понимание искусства и красоты должно трансформироваться вместе с человеческими привычками, чтобы отразить современные реалии», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.
Экспозиция «Парадокс города» будет работать до 29 мая по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 19 мая откроется мультимедийный проект «Винсент Ван Гог». Экспозиция позволит познакомиться с творчеством знаменитого нидерландского художника XIX века. С помощью современных технологий художественные произведения «оживут» в пространстве.