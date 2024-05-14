В Краснодаре состоится встреча с писательницей Катей Тюхай. Она представит книгу «Девочка со спичками»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

В Краснодаре 25 и 26 мая пройдут встречи с писательницей Катей Тюхай (16+)

Она представит роман-антиутопию «Девочка со спичками», который вышел в феврале в издательстве «Астрель-СПб». Что примечательно, первый тираж был распродан за сутки.

Читайте также:

Катя Тюхай будет говорить с гостями о будущем без будущего и технологиях, способных корректировать человеческую память, а также о писательском пути внутри текста и за его пределами.

25 мая встреча состоится в 19:00 в магазине «Чарли», 26 мая в 12:00 — в литературном клубе Mustread. Необходима предварительная запись.

Катя Тюхай — лауреатка премии «Рукопись года», дизайн-директор и предпринимательница. Занималась инновациями, голосовыми ассистентами, нейросетями и новыми видами интерфейсов. По первой профессии — журналист и PR-менеджер в шоу-бизнесе и кино.

Как писали Юга.ру, в арт-салоне «Аврора» 19 мая пройдет литературная лекция «Чуковщина в крокодиловую эпоху: как детство победило реальность».

Афиша Книги Краснодар Литература отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре состоится встреча с писательницей Катей Тюхай. Она представит книгу «Девочка со спичками»
В Краснодарском крае ожидается опасный подъем уровня воды в реках
Мэрия Сочи проведет 100 бесплатных занятий по плаванию для детей
В Голливуде снимут хоррор про детство Иисуса Христа
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить эротический триллер «Служанка»
В Краснодаре пройдет фотовыставка «Светопись». Покажут жанровые снимки с игрой света и тени на городских улицах

Лента новостей

В ожидании Corona
Сегодня, 12:23
В ожидании Corona
Беседа с Сергеем Калугиным из «Оргии Праведников» о православии на пороге Нового мира, «старинном» постмодерне и истории, учащей лишь тому, что она никого ничему не учит
Благотворительный фонд построил звонницу храма в хуторе Аргатов Краснодарского края и провел мастер-класс по колокольному звону
12 мая, 09:18
Благотворительный фонд построил звонницу храма в хуторе Аргатов Краснодарского края и провел мастер-класс по колокольному звону
Сочинец снял фильм о Кавказском заповеднике
12 мая, 15:30
Сочинец снял фильм о Кавказском заповеднике
В нем много гор, неба и дикой природы

Реклама на сайте