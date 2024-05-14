В Краснодаре состоится встреча с писательницей Катей Тюхай. Она представит книгу «Девочка со спичками»

В Краснодаре 25 и 26 мая пройдут встречи с писательницей Катей Тюхай (16+)

Она представит роман-антиутопию «Девочка со спичками», который вышел в феврале в издательстве «Астрель-СПб». Что примечательно, первый тираж был распродан за сутки.

Катя Тюхай будет говорить с гостями о будущем без будущего и технологиях, способных корректировать человеческую память, а также о писательском пути внутри текста и за его пределами.

25 мая встреча состоится в 19:00 в магазине «Чарли», 26 мая в 12:00 — в литературном клубе Mustread. Необходима предварительная запись.

Катя Тюхай — лауреатка премии «Рукопись года», дизайн-директор и предпринимательница. Занималась инновациями, голосовыми ассистентами, нейросетями и новыми видами интерфейсов. По первой профессии — журналист и PR-менеджер в шоу-бизнесе и кино.