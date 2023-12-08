Вузы Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя попали в рейтинги лучших в РФ
Агентство RAEX назвало лучшие вузы России в естественно-математической и инженерно-технической сферах за 2023 год
Аналитики попытались измерить конкурентоспособность университетов в двух группах направлений. Естественно-математическая область включает математику, физику, химию, биологию и фундаментальные науки о Земле. Инженерно-техническая область охватывает информатику и вычислительную технику, энергетику, строительство, авиастроение, робототехнику, легкую промышленность и т.д.
При ранжировании в рейтингах учитывали три фактора — востребованность выпускников при трудоустройстве, качество образования и научные результаты. Подробнее о методике для инженерно-технической области можно почитать здесь.
Составители рейтинга отметили, что сфокусировались на естественно-математических и инженерно-технических специальностях потому, что «уже несколько лет промышленность испытывает выраженный дефицит квалифицированных молодых специалистов».
«Рейтинги учитывают мнения представителей бизнеса, прямо заинтересованных в оценке университетов. Поэтому, например, в инженерно-технической сфере фактор востребованности выпускников работодателями более значим, чем для естественных наук (в первом случае на него приходится 40% веса показателей рейтинга, во втором — только 25%). А вот вес научной составляющей, напротив, выше в естественно-математической сфере, чем в инженерной (25% против 20%)», — пояснил гендиректор агентства RAEX Дмитрий Гришанков.
Он добавил, что в естественно-математическом рейтинге вузы втрое превосходят участников технического списка по цитированиям научных публикаций.
С другой стороны, инженерное образование отличается интенсивными контактами с бизнесом. Аналитики видят подтверждение этому в следующих цифрах: число будущих инженеров, в разработке и преподавании программ для которых участвовали работодатели, в среднем вдвое больше, чем численность студентов-естественников, обучающихся при кооперации вузов и бизнеса.
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В топ-50 естественно-математической сферы вошли университеты 27 субъектов РФ. Больше всего — из Москвы (13 вузов) и Санкт-Петербурга (5). Семь регионов представлены двумя участниками, 18 субъектов — одним. Первую строчку рейтинга занял МГУ (100 баллов), вторую — МФТИ (87), третью — СПБГУ (79).
Южный федеральный университет занял 17-е место (28 баллов), Северо-Кавказский федеральный университет — 26-е место (22 балла), Кубанский государственный университет — 37-е место (19 баллов), Ставропольский государственный аграрный университет — 42-е место (18 баллов). Южно-Российский государственный политехнический университет — 45-е место (17 баллов).
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В топ-70 инженерно-технической сфере вошли заведения 29 регионов РФ. 17 из Москвы, 10 из Петербурга, 6 из Татарстана, по 3 из Томской и Ростовской областей. Первую позицию занял МГТУ (100 баллов), вторую — МФТИ (88), третью — МГУ (83).
ЮФУ занял 27 место (25 баллов), СКФУ — 32-е место (23 балла), Южно-Российский государственный политехнический университет — 40-е место (21 балл), Кубанский государственный технологический университет — 48-е место (20 баллов), СГАУ — 54-е место (20 баллов), Донской государственный технический университет — 59-е место (19 баллов).
Как сообщали Юга.ру, в 2022 году в рейтинг вузов РФ от hh.ru попали 13 вузов Южного и Северо-Кавказского федерального округов.