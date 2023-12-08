Вузы Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя попали в рейтинги лучших в РФ

Агентство RAEX назвало лучшие вузы России в естественно-математической и инженерно-технической сферах за 2023 год

Аналитики попытались измерить конкурентоспособность университетов в двух группах направлений. Естественно-математическая область включает математику, физику, химию, биологию и фундаментальные науки о Земле. Инженерно-техническая область охватывает информатику и вычислительную технику, энергетику, строительство, авиастроение, робототехнику, легкую промышленность и т.д.

При ранжировании в рейтингах учитывали три фактора — востребованность выпускников при трудоустройстве, качество образования и научные результаты. Подробнее о методике для инженерно-технической области можно почитать здесь.

Составители рейтинга отметили, что сфокусировались на естественно-математических и инженерно-технических специальностях потому, что «уже несколько лет промышленность испытывает выраженный дефицит квалифицированных молодых специалистов».